Stuprata dal branco di minori | la 12enne rimane incinta

ilgiornale

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un orrore che non sembra avere fine. Il fatto è successo nel mese di aprile, quando una ragazzina di Gragnano (Napoli), di appena 12 anni, è stata violentata da undi ragazzini, tutti di età compresa tra i 14 e 16 anni. Gli ingredienti per un film dell'orrore ci sono già tutti ma, come se questo non bastasse, la piccola vittima dello stupro è anche rimasta.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe stata attirata in trappola dalnella vicina Castellammare di Stabia, dove tutti i protagonisti della storia risiedono, e poi condotta in un posto molto isolato. Qui sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo.La giovane, dopo l'aggressione, ha trovato il coraggio di raccontare ai genitori e poi alla forze dell"ordine quanto accaduto, dando il via alle indagini concretizzatesi nella giornata di ieri, giovedì 24 maggio, quando i quattro giovani ...