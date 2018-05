Street Fighter 5 | in arrivo il reveal del nuovo combattente Cody?

Monster Hunter World : il nuovo evento a tema Street Fighter aggiunge il costume di Evil Ryu : Avete perso l'occasione di ottenere il costume di Ryu in Monster Hunter: World e non vedete l'ora di rifarvi? Capcom ha da poco lanciato un nuovo evento a tema Street Fighter, il terzo, dopo che i precedenti premiavano i giocatori con i costumi di Sakura e appunto di Ryu. Il nuovo evento, che aggiunge come di consueto una nuova missione speciale, permette di ottenere le sembianze di un altro celebre personaggio del franchise, o almeno, una sua ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection : alla scoperta delle origini della serie nel nuovo video : Capcom distribuirà Street Fighter 30th Anniversary Collection a fine mese, con questa raccolta la compagnia vuole celebrare la famosa serie di combattimento combinando tutte le versioni di Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter III e Street Fighter Alpha in un unico pacchetto. Oggi è stato pubblicato un video retrospettivo che si concentra sull'impatto che hanno avuto i primi due episodi della saga picchiaduro.Come riporta ...

Ecco un divertente hack di Street Fighter per Super Mario Kart : L'utente YouTube NintendoDuo ha caricato un divertente video sull'amato gioco di corse per SNES Super Mario Kart, ma con un'interessante aggiunta, riporta Destructoid.La versione del gioco che possiamo vedere in video infatti presenta l'aggiunta nel roster dei personaggi del classico arcade di Capcom Street Fighter II.Ryu, Ken, Chun-Li, Bison e tutti gli altri compaiono come corridori pronti a tutti per vincere la gara di Karting. Sono state ...

Monster Hunter World : il secondo evento a tema Street Fighter arriva la prossima settimana : Monster Hunter: World sta ricevendo un puntuale supporto post-lancio da parte di Capcom, che settimana dopo settimana ha introdotto alcuni eventi speciali nel gioco ricchi di contenuti crossover con altri celebri franchise del publisher e non solo. Come segnala VG24/7, il nuovo evento in arrivo la prossima settimana sarà ancora una volta a tema Street Fighter, e avrà come protagonista un'altro celebre personaggio della serie di picchiaduro, ...

Street Fighter V : il personaggio di Falke torna a mostrarsi in un video : Capcom ha rilasciato un nuovo video dedicato all'imminente personaggio DLC di Street Fighter V: Arcade Edition, Falke. La lottatrice l'abbiamo già vista in azione in un precedente filmato e ora gli sviluppatori hanno deciso di offrirci un nuovo sguardo alle sue movenzeIl video, come riporta Dualshockers, è narrato dal Community ed eSports Manager Matt Edwards, che ci guida attraverso le mosse di Falke. Il filmato evidenzia i vari punti in comune ...

Street Fighter V : la nuova lottatrice Falke si mostra in un nuovo trailer : Street Fighter V: Arcade Edition è pronto a presentare la sua nuova combattente, riporta VG247.Si chiama Kalke, ed l'annuncio ufficiale arriva con un interessante trailer gameplay nel quale possiamo vedere lo stile di combattimento della nuova arrivata.Falke si aggiungerà al corposo roster il prossimo 24 aprile, nel filmato possiamo vedere come si muove e due costumi aggiuntivi.Read more…

Svelata la Limited Edition di Street Fighter 30th Anniversary Collection per Switch : I tantissimi fan di Street Fighter staranno sicuramente aspettando Street Fighter 30th Anniversary Collection, una compilation che include vari titoli storici della famosa serie.Mentre poco tempo fa un trailer ci ha permesso uno sguardo alla Collection, ecco che oggi arrivano interessanti novità per tutti i possessori di Nintendo Switch. Infatti, come segnala Mynintendonews, l'editore francese Pix'n Love ha svelato la Limited Edition di Street ...

Un nuovo trailer per Street Fighter 30th Anniversary Collection : Nel mese di maggio i tantissimi fan della famosa serie picchiaduro di Street Fighter potranno finalmente mettere le mani sull'attesa 30th Anniversary Collection, una compilation contenente storici giochi.La Collection, prevista in uscita per PC e console PS4, Xbox One e Nintendo Switch, includerà 12 classici della serie come Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street ...

Il gioco da tavolo di Street Fighter arriva su Kickstarter e viene finanziato nel giro di 24 ore : Può un picchiaduro come Street Fighter trasformarsi e diventare un gioco da tavolo strategico? Sì a quanto pare, dato che Street Fighter: The Miniatures Game si è appena lanciato su Kickstarter con risultati decisamente positivi. La campagna di finanziamento ha raggiunto la somma richiesta di 400 mila dollari nel giro di 24 ore, ed ora prosegue la lenta scalata verso i numerosi stretch goal proposti dai produttori.Come riporta VG24/7, Street ...

Su Kickstarter si può comprare il gioco da tavolo di Street Fighter : Qualche anno fa è stato pubblicato un gioco di ruolo ed esiste anche il gioco di carte collezionabili, ma un gioco da tavolo di Street Fighter così non l’avete mai visto. Questo progetto è comparso ieri sera su Kickstarter ed è già sulla buona strada per centrare il suo obiettivo minimo di 400mila dollari, ma visto che mancano altri 29 giorni di raccolta fondi è lecito pensare che l’ammontare finale sarà molto più alto. Street Fighter: The ...

Street Fighter V : Arcade Edition – Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento : Capcom ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo e corposo aggiornamento per Street Fighter V: Arcade Edition, intitolata Season 3 Balance Update, il quale oltre ad introdurre i costumi ispirati a Darkstalers, apporterà svariate migliorie al titolo. nuovo aggiornamento per Street Fighter V: Arcade Edition L’aggiornamento sarà disponibile da oggi su PC e PS4 e introdurrà le seguenti ...

Street Fighter : annunciato il gioco da tavolo : Con un video sul suo canale lo youtuber AngryJoe ha annunciato l'arrivo del gioco da tavolo di Street Fighter, riporta VG247.Il gioco da tavolo sarà intitolato Street Fighter: The Miniatures Game, e secondo quanto dichiarato dal suo ideatore si tratta di un progetto cui ha lavorato in silenzio per quasi due anni tra creazione, testing, bilanciamento e quant'altro serva per realizzare un gioco da tavolo completo. Ora che il progetto è completo, ...

Street Fighter : una serie TV è in arrivo : Entertainment One/Mark Gordon hanno siglato un accordo per una nuova serie televisiva basata su Street Fighter, riporta Nintendoeverything.Joey Ansah, Jacqueline Quella e Mark Wooding, che hanno lavorato alla serie web live-action Street Fighter: Assassin's Fist, saranno i produttori esecutivi. Le informazioni a nostra disposizione, per il momento, non sono molte, ma per la gioia dei fan qualcosa è noto:Read more…

Street Fighter arriva la serie tv tratta dal famoso videogioco : Il famoso videogioco arcade di fine anni'80 Street Fighter è pronto per diventare una serie tv. A sviluppare, produrre e finanziare la serie sarà Mark Gordon con la sua Entertainment One, che si occuperà anche di distribuirla in tutto il mondo attraverso la eOne. Joey Ansah, Jacqueline Quella e Mark Wooding creatori già della web series di Street Fighter: Assassin's Fist, saranno produttori esecutivi.La serie tv di Street Fighter sarà ...