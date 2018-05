Storie WhatsApp | guida e trucchi

chimerarevo

(Di venerdì 25 maggio 2018) Oramai si sente parlare sempre di più dellesu. Esse sono state introdotte all’inizio del 2017 e sono arrivate sia per l’applicazione Android che per l’applicazione iOS. Inizialmente sono state concepite per sostituire completamente lo stato del profilo, il quale però è stato reintrodotto a causa del malcontento della maggioranza dell’utenza. Il loro funzionamento è praticamente identico a quello delledi Instagram e di Facebook. In questavedremo tutto quello che c’è da sapere su questo argomento. Vedremo come funzionano ledi, come pubblicarle, come eliminarle e tanto altro. Indice Come funzionano lediAggiungere una Storia Eliminare una Storia Inoltrare una Storia Proteggere leControllare chi ha visto una Storia Visualizzare ledei contati Rispondere alledei ...