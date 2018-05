Storia di Osmu | l' operaio disabile licenziato da un robot

agi

(Di venerdì 25 maggio 2018) E’ statoa 61 anni dopo 30 anni di lavoro per essere sostituito con un. Questa ladi Osmu Labib, originario del Marocco eda quando nel 1991 perse la mano destra per un incidente sul lavoro avvenuto nella stessa azienda alla quale, suo malgrado, deve dire addio: la Grief Italia, una ditta che produce taniche e contenitori a Melzo, nel Milanese. I motivi del licenziamento In Italia da quasi 40 anni, sposato e con figli, Osmu si è visto recapitare la lettera qualche settimana fa. Nel documento, si legge su Il Giorno, si parla di licenziamento per giustificato motivo, e per questo senza obbligo di preavviso. Da anni, Osmu era stato assegnato all’attività di posa di tappi sui recipienti prodotti, prima del processo ultimo di verniciatura. Una mansione semplice, ma adatta alle sue condizioni fisiche. Un...