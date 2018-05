Star Wars avrà il suo parco tematico e forse anche Star Trek

Come nasce una colonna sonora della saga di Star Wars : Solo: A Star Wars Story è ormai arrivato in sala: dopo tanto attesa, i fan possono guardare, amare o criticare il secondo spinoff della saga di Guerre Stellari, con Alden Ehrenreich nei panni del personaggio cult storicamente interpretato da Harrison Ford – che ha perfino promosso il suo ‘erede’. Negli ultimi giorni, però, a ‘rubare la scena’ a trama e personaggi, è la musica, composta questa volta da John Powell ...

Recensione Solo - A Star Wars story : trama e commento sullo spin off con Emilia Clarke e Woody Harrelson : Arriva nelle sale lo spin off di Star Wars sul personaggio di Han Solo diretto da Ron Howard, con Emilia Clarke e Woody Harrelson. Vi forniremo trama Recensione e commento. Han e Qi’ra Solo due giovani ragazzi pieni di speranza verso il futuro e verso ciò che gli aspetta. Nel cercare di scappare ruberanno qualcosa che non devono e saranno costretti a scappare. Da quest’avventura scopriremo le origini del Millenium Falcon, dell’amicizia con ...

Solo. A Star Wars story e gli altri film del weekend : Il nuovo prequel di Guerre stellari è diretto da Ron Howard. In uscita anche Hotel Gagarin di Simone Spada, una commedia sul cinema ovvero fabbrica dei sogni. Leggi

Han Solo in 5 scene mitologiche di Star Wars : Da quando Disney si è messa a sfornare sequel e spin-off di Star Wars è dicembre il mese stellare. Questa volta però le avventure della “Galassia lontana lontana” si spostano a maggio: dal 23 infatti arriverà nelle sale Solo: A Star Wars Story, il capitolo della saga dedicato al giovane contrabbandiere Han Solo, interpretato in quattro episodi (Guerre Stellari- Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e Il risveglio ...

Giulia De Lellis bellissima alla prima di ‘Solo : A Star Wars Story’ - tutti i dettagli del suo outfit [GALLERY] : Giulia De Lellis alla prima milanese di ‘Solo: A Star Wars Story’, la fashion blogger torna a sorridere dopo la batosta amorosa Giulia De Lellis ha partecipato martedì sera alla prima a Milano del film ‘Solo: A Star Wars Story’. La bella fashion blogger, ormai ex fidanzata di Andrea Damante, ha calcato il tappeto rosso dell’evento insieme a personaggi del calibro di Fabio Rovazzi e Federica Fontana. Per ...

"Solo : A Star Wars Story" - scorribande interstellari come tante : 'Solo: A Star Wars Story' racconta le origini di Han Solo, il personaggio interpretato da Harrison Ford nella trilogia originale, ma più che un nuovo capitolo della saga appare un comune blockbuster d'...

«Solo : A Star Wars Story» : la nostra intervista (im)possibile a Chewbecca : Ha viaggiato per galassie lontane lontane alla velocità della luce. Ha attraversato il tempo senza dare mai segni di cedimento (o invecchiamento). È diventata una Star mondiale – anzi no: universale – senza mai proferire una (vera) parola. Che siate oppure no degli appassionati di fantascienza, che siate dei nerd in fissa con il Millennium Falcon o distinguiate a malapena Star Trek da Star Wars, Chewbecca la (ri)conoscete e amate ...

Anteprima di Solo A Star Wars Story nel cuore di Milano - con tanti ospiti. : Attraverso una serie di audaci bravate nel profondo di un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d'...

Solo : A Star Wars Story - di Ron Howard : I bassifondi del mondo criminale. Un giovanissimo Han Solo e il primo incontro con il futuro copilota Chewbacca e l'affascinante imbroglione Lando Calrissian. A Ron Howard e Lawrence Kasdan , che ha ...

Renault Kadjar unisce le forze con “Solo : A Star Wars Story” : Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per portare i clienti “su una strada alternativa” Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018. Con Kadjar, Renault invita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata ...

Solo : A Star Wars Story commentato dai due Han - Harrison Ford e Alden Ehrenreich : Il giovane Alden Ehrenreich dai video amatoriali con gli amici è passato direttamente al Festival di Cannes. Era il 2009 quando Segreti di famiglia di Francis Ford Coppola fu selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs. L’attore di L.A. aveva 19 anni. Oggi, che ne ha 28, lo investe un’altra avventura incredibile: si unisce ai protagonisti della galassia di Star Wars. E che protagonista. È lui l’interprete del giovane Han Solo, uno ...

Renault Kadjar Chewbecca - La Suv diventa one-off per Solo : A Star Wars Story : In occasione del lancio del film Solo: A Star Wars Story la Renault ha realizzato una one off ispirata a uno dei personaggi di Guerre Stellari. La Kadjar Chewbecca , proprio come il copilota di Han Solo, ha una pelliccia che la ricopre completamente e sarà esposta all'anteprima nazionale di Milano in programma oggi, 22 maggio 2018, per poi fare tappa nelle concessionarie Renault della Penisola e nei più importanti cinema italiani. Doppio ...

Solo : A Star Wars Story - una clip esclusiva dal dietro le quinte : Dopo l’anteprima a Cannes, arriverà anche in Italia il 23 maggio Solo: A Star War Story. Il film spin-off dedicato agli anni giovanili dell’avventuriero stellare Han Solo è molto atteso non Solo per la sua storia originale ma anche per le ambientazioni che ripiomberanno nelle atmosfere più classiche di Guerre Stellari. Ecco quindi che qui sopra è disponibile in esclusiva una clip che illustra gli aspetti salienti di tutto il lavoro ...

SOLO - A Star Wars STORY di Ron Howard (2018) : Quarto film in quattro anni appartenente alla nuova saga di Guerre Stellari sotto l'egida Disney, SOLO - A STAR WARS STORY è il secondo spin off e, come il precedente Rogue One, va a scavare in territori inesplorati ma collegati direttamente alla Trilogia Classica. Il film di Ron Howard (entrato in cabina di regia dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller dovuto a divergenze d'opinione con la produzione) ha l'ambizione ...