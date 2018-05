Star Trek | Bridge Crew | disponibile il DLC The Next Generation su PS4

Star Wars avrà il suo parco tematico (e forse anche Star Trek) : Le due più grandi franchise di fantascienza del mondo cinematografico e televisivo, Star Wars e Star Trek, si apprestano a far diventare realtà i loro universi fittizi, in forma di parchi tematici. Per quanto riguarda Star Wars i progetti per realizzare delle aree dedicate alla saga all’interno dei parchi di divertimento Disney erano nell’aria da tempo, ma solo in questi giorni la casa di Topolino ha ufficializzato le date entro le ...

Star Trek Bridge Crew : l'espansione The Next Generation è ora disponibile per PS4 e PS VR : Siete ansiosi di tornare al vostro posto sul ponte di comando per continuare a esplorare la galassia di Star Trek? Ubisoft ha pubblicato oggi l'espansione The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, il titolo per PS4 e PS VR giocabile sia con il visore che senza.Il DLC sarà disponibile anche per PC dal 21 luglio per tutti gli utenti VR in possesso di HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, ma anche per i giocatori non dotati di visori ...

L’espansione Star Trek : Bridge Crew – The Next Generation è ora disponibile : Ubisoft annuncia che Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation, la nuova espansione di Star Trek: Bridge Crew, è ora disponibile per PlayStation VR e PlayStation 4, giocabile sia con il visore VR che senza. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Star Trek: Bridge Crew si espande con The Next Generation Sarà disponibile anche per PC dal 21 luglio per tutti gli ...

Star Trek Bridge Crew : in arrivo un nuovo DLC : Ubisoft e Red Storm Entertainment hanno annunciato che presto arriverà un nuovo DLC dedicato a Star Trek: Bridge Crew. Come possiamo leggere su Polygon, il DLC introdurrà la mitica Enterprise (NCC-1701D) e permetterà di combattere i Borg e i Romulani. Ecco quanto dichiarato da Hunter Janes (designer del titolo) tramite il PlayStation Blog:"Abbiamo aggiunto il ponte dell'Enterprise (NCC-1701D) e ribilanciato il gioco, abbiamo sostituito la ...

Star Trek : DISCOVERY - Una featurette ci porta sul set della stagione 2! : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY sta pian piano prendendo vita a Toronto. Per avere un idea di quello che andremo a vedere, CBS ha rilasciato una featurette davvero interessante direttamente dal set, che ci da' qualche indizio su quello che potremo aspettarci dai nuovi episodi. Se volete vedere il video, continuate la lettura.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Jonathan Frakes di nuovo in cabina di regia per la stagione 2! Il ...

Star Trek - confermata la prima regista donna della saga : Seguendo vari annunci sullo sviluppo del franchise di fantascienza sul grande schermo, la Paramount ha annunciato un grande passo in avanti per il reboot di Star Trek con l’assunzione di S.J. Clarkson per la regia del quarto capitolo, secondo Variety. Il futuro del franchise è stato messo in discussione nei due anni successivi all’uscita di […] L'articolo Star Trek, confermata la prima regista donna della saga proviene da ...

J.J. Abrams annuncia un nuovo sequel di Cloverfield e conferma altri due Star Trek : ... e sarà un film destinato alla sala cinematografica e non - nemmeno questo - alle piattaforme di streaming. Come sarà anche per i due ulteriori capitoli della saga di Star Trek promessi dalla ...

Le 10 donne che hanno fatto grande l’universo di Star Trek : Fullscreen01/11 Uhura (fotogramma serie tv)02/11 Uhura (fotogramma film)03/11 Beverly Crusher (fotogramma serie tv)04/11 Katherine Pulaski (fotogramma serie tv)05/11 Regina Borg (fotogramma serie tv)06/11 Kathryn Janeway (fotogramma serie tv)07/11 Sette di Nove (fotogramma serie tv)08/11 Deanna Troi (fotogramma serie tv)09/11 Guinan (fotogramma serie tv)10/11 T'Pol (fotogramma serie tv)11/11 Michael Burnham (fotogramma serie tv) Ci sono dei cult ...

Star Trek : DISCOVERY - Jonathan Frakes di nuovo in cabina di regia per la stagione 2! : Con l'avvicinarsi della fase di produzione della seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY, prevista da domani a Toronto, continuano ad arrivare novità e indiscrezioni su quello che dovremmo aspettarci nei nuovi episodi. La notizia di quest'oggi va dritta al cuore dei veri fan della saga, dato che Jonathan Frakes tornerà anche nella prossima stagione in veste di regista. Per saperne di più continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: ...

Star Trek : DISCOVERY - Nuova guest star in arrivo! : Buone nuove per star TREK: DISCOVERY! Pochi giorni fa vi avevamo annunciato l'arrivo di Anson Mount nel ruolo di Christopher Pike e quest'oggi vi presentiamo una guest star meno nota, ma comunque interessante.L'attrice americana Tig Notaro (One Mississippi) interpreterà Denise Reno, capo ingegnere della USS Hiawatha. Questa nave non è mai apparsa nelle vecchie serie, ma è stata brevemente citata nel videogioco starfleet Command come una nave di ...

Star Trek : DISCOVERY - Ecco chi interpreterà il capitano Christopher Pike! : Carissimi lettori, Eccoci con buone nuove sulla seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY! Mentre la serie è vicina alla fase di produzione, il cui inizio è previsto per il 16 Aprile, abbiamo appreso il nome di colui che interpreterà il celebre capitano della USS Enterprise Christopher Pike. Continuate la lettura per scoprirlo!ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Alex Kurtzman dirigerà il primo episodio della stagione 2!Anson Mount (Hell on ...

Star Trek : DISCOVERY - Alex Kurtzman dirigerà il primo episodio della stagione 2! : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY comincia a costruirsi e la crescente attesa dei nuovi episodi è decisamente giustificata. Intanto spuntano fuori il primo nome dietro la telecamera per il primo episodio, un nome già noto ai fan di questa serie. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta!ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Una scena inedita e altre indiscrezioni sulla stagione 2!Alex Kurtzman, già produttore esecutivo ...

