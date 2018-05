Spread Btp-Bund apre stabile

Trump manda i mercati in rosso. In tensione lo Spread BTP/Bund : Su Piazza Affari torna invece a pesare l' incognita politica , in particolare la volontà di Lega e Movimento 5 Stelle di affidare a Paolo Savona il Ministero dell'Economia . Il Quirinale ha comunque ...

Titoli Stato : Spread Btp-bund apre in calo a 181 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale è sceso a 181 punti, rispetto ai 189 della chiusura di ieri, con un rendimento al 2,32%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-bund apre in calo a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Btp chiudono in rosso - tensione politica gonfia Spread fino a 196... : Finale di seduta poco sopra i minimi per il secondario italiano, colpito da una nuova pioggia di realizzi, meno violenta di quella di lunedì ma di sostanza, dopo il parziale recupero di ieri.

Spread Btp-Bund vola : è sopra i 190 punti base/ Tasso rendimento decennale italiano ai livelli 2014 : Spread Btp-Bund vola: è sopra i 190 punti base. Tasso rendimento decennale italiano a livelli 2014. Le ultime notizie e le ragioni delle preoccupazioni mentre si attendono novità sul governo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:37:00 GMT)

Spread Btp-Bund sfonda quota 190 punti. Piazza Affari maglia nera : Vola il differenziale mentre la Borsa di Milano perde l'1,85% in attesa della decisione del Colle sul nuovo premier. Anche le altre Piazze del Vecchio continente viaggiano in terreno negativo, anche ...

Spread BTP-Bund a 2 anni - strategist : balzo tassi frenerà in modo grave economia e banche italiane : Attenzione anche al trend dei tassi dei bond a due anni che, alla vigilia, hanno riportato il balzo più forte dall'ottobre del 2014, ovvero in quasi quattro anni.

Tensione sullo Spread Btp-Bund - volano i tassi sui bond a breve : Roma, 21 mag. , askanews, Alta Tensione sui titoli di Stato italiani mentre la Borsa di Milano chiude in calo a causa dell'effetto stacco cedola che ha pesato per l'1,74%. Vendite diffuse sull'intero ...

Allarme Spread - il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base : Lo spread tra Btp e Bund ha sfiorato i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e ha chiuso la seduta in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è ...

Lo Spread Btp-Bund sale a 185 punti. Milano in rosso - ma pesano le cedole : Milano - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la settimana allargandosi fin sopra i 180 punti base mentre i leader di Lega e M5s salgono al Colle per presentare la loro squadra di governo . Un ...