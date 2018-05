Spara alla badante con arma clandestina | arrestato per tentato omicidio

Pozzallo - ottantenne Spara alla badante : operata d'urgenza : L'anziano dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora sconosciute le cause del folle gesto. La pistola usata sarebbe regolarmente detenuta

Pozzallo - 80enne Spara alla badante venezuelana : sparatoria a Pozzallo. Una badante di 34 anni venezuelana è stata ferita da un 80enne all'addome e ad un braccio. Trasportata al Pronto soccorso.

Roma - inseguito dalla polizia Spara : caccia a un uomo in fuga

Spara con un fucile alla moglie e la uccide : tragedia familiare a Porto Sant'Elpidio : Spara alla moglie con un fucile e la uccide: è accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.

Porto Sant'Elpidio. Lite finisce in tragedia - anziano Spara alla moglie e la uccide : La tragedia familiare in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. L'omicida avrebbe aperto il fuoco al termine di un diverbio.

