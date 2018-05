Spara a badante | arrestato pensionato

Pozzallo - ottantenne Spara alla badante : operata d'urgenza : L'anziano dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora sconosciute le cause del folle gesto. La pistola usata sarebbe regolarmente detenuta

