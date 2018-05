Spalletti non si nasconde : ancora sacrifici di mercato per l’Inter : Lo aveva promesso e lo ha fatto. Più volte Luciano Spalletti aveva rimandato alla fine del campionato tutti i commenti sulla stagione, perché era troppo importante che la squadra rimanesse concentrata sull’obiettivo di agguantare la qualificazione alla Champions League. Una volta raggiunta la meta, il tecnico di Certaldo ha potuto parlare con schiettezza della situazione all’Inter, mettendoci ancora una volta la faccia. Infatti, dopo i ...

Inter - Spalletti ha le idee chiare : “Icardi? Non resti controvoglia”. Intanto Morata… : Inter, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa, nel pomeriggio, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Parole sul mercato e focus su Rafinha, Cancelo e Icardi. SUL MERCATO “La società si è già mossa, e bene. Poi bisogna far tornare dei conti, per rispettare certi paletti. Il calcio è cambiato, col Var […] L'articolo Inter, Spalletti ha le idee chiare: “Icardi? Non resti controvoglia”. ...

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Spalletti - Icardi?Non parlo con le mogli : ANSA, - MILANO, 24 MAG - "Non parlo con le mogli dei calciatori, ma con i calciatori stessi. Icardi ha avuto il giusto atteggiamento per tutta la stagione". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ...

Inter - Spalletti : "Icardi resta? Sì - ma non controvoglia" : Luciano Spalletti aveva preferito non parlare e stare in silenzio subito dopo la grande impresa compiuta dalla sua Inter contro la Lazio di Simone Inzaghi . Il tecnico di Certaldo aveva deciso di ...

Inter - Spalletti : "Icardi rimane? Dipende. Cancelo e Rafinha - ora - non si possono riscattare" : Luciano Spalletti parte con i ringraziamenti durante la conferenza stampa di fine anno. E il capitolo a cui tiene di più è quello relativo ai supporter nerazzurri: 'I tifosi sono la nostra base, le ...

Inter - Spalletti : 'Lazio fortissima - rende più bella la nostra impresa. Icardi? Non rimanga controvoglia' : Luciano Spalletti analizza la stagione, dopo il quarto posto conquistato con l'Inter. La stagione. 'Ringrazio la società per aver avuto la possibilità di vivere queste emozioni con questi colori, che ...

Spalletti - non solo gioie : "Rafinha e Cancelo non possiamo tenerli. Icardi - dipende dal mercato" : Il tecnico: "Ripartiamo dalla Champions, sono felice. Ma sul mercato siamo chiari: per i patti con l'Uefa in questo momento Cancelo e Rafinha non possiamo riscattarli, poi vedremo quel che si può fare.

Inter - Spalletti : 'Ho un contratto e la società non vuole cambiare' : Dopo il bel successo dell'Inter ai danni dell'Udinese per quattro a zero, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare il match: 'Champions? Io la penso sempre alla stessa maniera e non cambia da ieri a oggi. Abbiamo dato dimostrazione di esserci allenati bene e che abbiamo una testa pensante che ...

Spalletti : “Inter-Juve? Non dico nulla” : “Su questa cosa qui, il ‘bandone’ è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro”: Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell’arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per ‘saracinesca’. Il tecnico nerazzurro – alla vigilia della trasferta di Udine – non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e’ stata una settimana ...

Spalletti : “contratto? Non devo convincere nessuno - solo lavorare” : “Il prolungamento di contratto? Non ho da pensare a questo, non mi interessa. Non devo convincere nessuno, devo solo lavorare in un certo modo ed essere convincente per quella che è la risposta che devo avere dai calciatori, per la ricerca del risultato che devono mettere sul campo. Non so cosa pensa la società e chi mi deve giudicare, io so che ho dato quello che mi era possibile sempre in questo tragitto”. Così il tecnico ...

Inter - ora è rischio depressione. Spalletti - l'azzardo Santon non ha pagato : Cinque minuti che possono cambiare una Intera stagione. Una vittoria che avrebbe assunto i contorni dell'epica e che avrebbe proiettato l'Inter in un'estasi da Champions. Con lo scalpo della Juve, che ...

Inter - Spalletti : "Sconfitta immeritata - certe cose non si capiscono" : Il tecnico nerazzurro a Premium: "Ci vorranno giorni per smaltire il ko". In conferenza: "Cambi sbagliati, colpa mia"

Inter - Spalletti non ci sta : 'Orsato? Non mi sembra ci sia stato molto equilibrio' : 1 di 2 Successiva MILANO - ' Bisognerà smaltire quest'amarezza che sarà la cosa più difficile. I ragazzi non meritavano questa sconfitta, questa è una partita che vale moltissimo per tutto l'ambiente ...