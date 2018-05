Spagna sull' orlo della crisi politica Mozione di sfiducia per Rajoy dal Psoe | il premier

F1 Spagna - Raikkonen si ritira : problemi sull'auto : BARCELLONA - Kimi Raikkonen costretto al ritiro al 26° giro del Gran Premio di Barcellona. Il pilota della Ferrari era quarto ma stava pertendo ritmo, ad un certo punto però la sua auto ha perso ...

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio della quinta gara della stagione (oggi 13 maggio). Ricapitoliamo quanto accaduto finora sul circuito di Montmelò quando mancano 25 giri alla bandiera a scacchi. Lewis Hamilton fa gara a sé, ritmo indiavolato per il britannico che al termine del 25^ giro si ferma per il pit-stop, gomma bianca anche per lui, ne approfitta Verstappen che ...

Spagna - ok Camera a esaminare proposta di legge sull'eutanasia : La Camera dei deputati della Spagna ha accettato oggi di esaminare un progetto di legge proposto dal Parlamento della Catalogna che autorizzi l'eutanasia. L'iniziativa, che prevede di riformare il ...

Formula 1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari sposta gli specchietti sull'Halo : A Barcellona, dove domenica è in programma il quinto GP della stagione, arriva la prima novità importante per la Ferrari . Il team di Maranello, in base a quanto stabilito e reso possibile dal ...

Kubica sulla Williams nelle libere in Spagna : Robert Kubica sarà la principale attrazione della prima sessione di prove libere del GP di Spagna, quinta prova del Mondiale di F.1 , domenica ore 15.10, diretta tv su Sky, dopo domani a Montmelò: la ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Donne e discriminazione - cosa ha a che fare la sentenza sullo stupro in Spagna con Vittorio Feltri : Cari lettori, essendo ancora in lutto per la fine dell’African Blowtorch (quella magica perturbazione che aveva portato a Londra 28° e che gli inglesi avevano giustamente dato un nome da supereroe Marvel), immaginate il mio stato d’animo nel leggere le seguenti due cose. Reperto 1: la notizia del tribunale spagnolo che ha deciso di non considerare stupro lo stupro da parte di 5 uomini di una ragazza solo perché era troppo spaventata per opporre ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Non male - il distacco è buono. Ma le Honda sono in forma. Lavoriamo sulla gestione” : Andrea Dovizioso ha chiuso al comando il primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018 mentre ha sofferto un po’ di più nella seconda sessione. Il forlivese della Ducati ha comunque dato importanti segnali sul tracciato di Jerez de la Frontera e vuole dire la sua nel weekend. Queste le dichiarazioni che il leader del Mondiale ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Il distacco è buono perché ho fatto degli errori che non ho ...

Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull'Europa. Parla Roman : Il caso della violenza sessuale a San Fermín promuoverà una riforma politica e sociale. Per Román, è molto probabile che "a medio termine ci sarà un cambiamento della legislazione europea. In Spagna ...

Spagna - Madrid vuole cambiare il codice penale dopo la sentenza shock sullo stupro : Il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo di Spagna, Inigo Mendez de Vigo, dichiara che una riforma del codice penale spagnolo sul tema della violenza sessuale è una "priorità" del governo ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona - : Le carmelitane di Hondarribia, nei Paesi Baschi, si sono unite allo sdegno espresso da migliaia di persone in tutto il Paese: i cinque autori di un'aggressione sessuale sono stati dichiarati colpevoli ...

Spagna - suore di clausura basche contro la sentenza sullo stupro : “Le donne siano libere” : Anche le suore di clausura di un convento basco intervengono contro la sentenza di Pamplona, che ha condannato a soli 9 anni di carcere cinque ragazzi sivigliani – tra i quali un poliziotto della Guardia Civil – che hanno violentato una ragazza durante la corsa dei tori di Pamplona nel 2016. La loro denuncia arriva in un post su Facebook dove proclamano il diritto delle donne a vivere liberamente senza essere giudicate. “Noi ...