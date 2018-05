Sophia Loren | età | altezza | peso | il vero nome | figli | marito e vita privata Tutto sulla

caffeinamagazine

: Domenica sarà davvero una puntatona! Ospiti Sophia Loren, @OrnellaVanoni, Gino Paoli, @_GigiDAlessio_, @aboutriki,… - AmiciUfficiale : Domenica sarà davvero una puntatona! Ospiti Sophia Loren, @OrnellaVanoni, Gino Paoli, @_GigiDAlessio_, @aboutriki,… - aboutalessandro : RT @AmiciUfficiale: Domenica sarà davvero una puntatona! Ospiti Sophia Loren, @OrnellaVanoni, Gino Paoli, @_GigiDAlessio_, @aboutriki, Carl… - _overdosediZayn : RT @AmiciUfficiale: Domenica sarà davvero una puntatona! Ospiti Sophia Loren, @OrnellaVanoni, Gino Paoli, @_GigiDAlessio_, @aboutriki, Carl… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) È l’emblema dell’Italia nel mondo. Regina del cinema nostrano – quello di Totò, De Sica, Mastroianni e Scola – fu l’icona dei tempi che furono, in cui l’Italia non era ricordata necessariamente per scandali sessuali o per mafia. Nossignore. Parliamo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (questo il suo), meglio conosciuta con ild’arte di, la meravigliosa attrice di fama internazionale nata a Roma il 20 settembre 1934. Da bambinacresce a Pozzuoli e trascorre la sua infanzia con la madre Romilda Villani, all’epoca famosa per essere divenuta la sosia di Greta Garbo. E’ un periodo molto difficile per la famiglia Scicolone a causa di problemi economici e, all’età di quindici anni,ritorna ad abitare a Roma. Nel 1950 partecipa a un’edizione di Miss Italia e contemporaneamente cerca di sfondare nel cinema prendendo parte a piccoli ...