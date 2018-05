Sophia Loren ad Amici

davidemaggio

: Ma io domenica sera Gino Paoli, Ornella Vanoni e Sophia Loren non me li posso perdere. - Klolita179 : Ma io domenica sera Gino Paoli, Ornella Vanoni e Sophia Loren non me li posso perdere. - carotusilgato : Sophia Loren in 'Era lui, sì! sì! ' - 1951 - Anhxtanh1702 : Amici 17, gli ospiti della semifinale di domenica 27 maggio: c'è anche Sophia Loren/ Verità 24h: -

(Di venerdì 25 maggio 2018)Ospite di prestigio ad2018. Maria De Filippi accoglierà in studio la star italiana più amata di sempre, una signora del cinema nonchè un Premio Oscar. Special Guest disarà. L’attrice campana non si vede da un po’ in televisione e dunque l’ospitata desta ancora più interesse. La presenza diimpreziosirà l’ottava puntata in onda domenica 26 maggio 2018 subito dopo Paperissima Sprint. Una nuova collocazione, dovuta alla messa in onda su Canale 5 domani della finale di Champions, che porterà il talent show a scontrarsi con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.non sarà l’unica stella della puntata, Maria De Filippi accoglierà anche l’étoile Carla Fracci. Completano il ricco parterre di ospiti: Annalisa, Ornella Vanoni, Elisa, Christian De Sica, Riki, Gino Paoli, Gigi D’Alessio (clicca qui per sapere ...