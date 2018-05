“Sono pericolose | non usatele” Ikea lancia l’allarme per il prodotto difettoso

caffeinamagazine

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un allarme che ha iniziato a circolare in queste ore, dopo cheha diffuso un comunicato ufficiale spiegando di voler ritirare uno dei propri prodotti perché considerato poco affidabile e quindi potenzialmente pericoloso per i clienti che avevano deciso di acquistarlo. In contemporanea, è subito scattato il tam tam sui social tra gli utenti. Si tratta, nello specifico, della bici “Sladda”, che il colosso svedese ha deciso di ritirare dal mercato per preservare l’incolumità dei propri clienti. Per evitare guai, si è così deciso di procedere con la sospensione delle vendite dopo che un noto fornitore di componenti ha consigliato di farlo. Il motivo sarebbe nei possibili problemi di sicurezza legati alla cinghia di trasmissione che potrebbe rompersi causando la caduta di chi si trova in sella. Un problema non da poco per chi viaggia solitamente nel traffico e ...