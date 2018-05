eurogamer

: Songbringer: annunciato un RPG procedurale per Nintendo Switch #Songbringer - Eurogamer_it : Songbringer: annunciato un RPG procedurale per Nintendo Switch #Songbringer - videogames_it : Songbringer: annunciato il DLC gratuito The Trial of Ren, in arrivo settimana prossima -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lo Sviluppatore Wizard Fu e il publisher Double Eleven annunciano l'arrivo disu, riporta Dualshockers.Si tratta di un RPGa cui potremo giocare a partire dal 31 maggio. Si tratta dell'ultimo di una serie di port sudi giochi usciti anche per altre piattaforme, il gioco è infatti inizialmente stata finanziato su Kickstarter nel 2015 ed il lancio era inizialmente previsto per PS4, Xbox One e PC per la scorsa estate.Si definisce un RPG in stile Zelda ma con un pizzico di fantascienza. I giocatori controlleranno un personaggio di nome Roq dopo che per sbaglio si è arenato su un pianeta alieno. Tra dungeon procedurali e gameplay in stile Zelda, il gioco ha sicuramente molto da offrire. Read more…