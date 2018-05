Società partecipate | Mef richiama amministrazioni fuori riforma

Pa : da Mef richiamo a amministrazioni non in linea con riforma Società partecipate : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Iniziano a partire oggi le circa 170 lettere indirizzate ad altrettante amministrazioni pubbliche che, nel quadro della riforma delle società partecipate prevista dal Testo Unico di cui al D.lgs. n. 175/2016, potrebbero risultare inadempienti per aver dichiarato l’intento di non procedere a razionalizzazioni o dismissioni. La Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, costituita presso il ...