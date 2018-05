Smartphone Android | 141 sono infetti da malware installato dal produttore

Italia colpita dal nuovo virus Android di maggio : Smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Smartphone Tycoon Trucchi Android | Soldi infiniti illimitati : Come ottenere Soldi infiniti illimitati, monete infinite illimitate e altri Trucchi nel gioco Smartphone Tycoon per Android Smartphone Tycoon Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Smartphone Tycoon Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Smartphone Tycoon? Stai giocando a Smartphone Tycoon e sei bloccato? Nessun problema, siamo qui […]

Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio : Honor 10 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 24 maggio sono: Honor 10, Huawei P20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio: Honor 10, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Unieuro sconta del 20% tutti gli Smartphone Android sopra i 199 euro : Unieuro lancia una nuova promozione Specials con uno sconto del 20% su tutti gli smartphone Android sopra i 199 euro non già in offerta: l'iniziativa è valida dal 24 al 28 maggio sia online sia in negozio. L'articolo Unieuro sconta del 20% tutti gli smartphone Android sopra i 199 euro proviene da TuttoAndroid.

Trasforma il vecchio Smartphone Android in uno speaker con Google Assistant : Sei interessato agli speaker con assistenti virtuali come HomePod di Apple oppure Google Home senza dimenticare quelli di Amazon con Alexa, ma hai poco budget e non vuoi portarti in casa ulteriori dispositivi? Allora apri il cassetto dove riposa il tuo vecchio Android e dedica qualche minuto per creartene uno da te, sfruttando l’assistente virtuale Google Assistant. I vecchi smartphone sono una risorsa spesso abbandonata a se stessa: non ...

Quando il tuo Smartphone sarà aggiornato ad Android P? : Android P è stato presentato al Google I/O 2018, per ora si tratta della versione beta che alcuni smartphone possono già installare e provare, ma per tutti gli altri dispositivi Android bisognerà attendere l’arrivo ufficiale della versione stabile tra qualche mese. Ma quali smartphone riceveranno la prossima major release? La fatidica domanda a cui ogni anno si tenta di rispondere con informazioni da parte dei produttori, rumor e una buona ...

Come Avere Le Gestures Su Tutti Gli Smartphone Android Con Navigation Gestures Di XDA : Grazie all’app Navigation Gestures creata da XDA è possibile Avere le Gestures su qualsiasi Smartphone Android anche senza Avere Android P. Come Avere le Gestures in stile iPhone X su Android usando il programma Navigation Gestures di XDA Navigation Gestures Di XDA porta le Gestures su Tutti gli Android Come probabilmente hai notato, con l’arrivo di iPhone […]

AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli Smartphone Android più performanti di aprile 2018 : AnTuTu Benchmark ha appena reso pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti relativa al mese di aprile 2018. La classifica prende in considerazione i device Android disponibili a livello Globale e vede ancora in vetta i Galaxy S9 di Samsung, che però dovranno vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. L'articolo AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti di aprile 2018 proviene da ...

Red Hydrogen One : primo Smartphone olografico con Android : Si chiama Red Hydrogen One e sarà lanciato entro la fine dell’anno, il primo smartphone Android olografico costerà 1200 dollari e sarà caratterizzato da un telaio in titanio. Disponibile su Verizon e AT & T, operatori statunitensi, ma l’arrivo in altri Paesi non è da escludere, una volta rilasciato entro la fine dell’anno. Red Hydrogen One: il primo smartphone olografico Red è un marchio forse poco noto ai più che però ...

Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio : Nokia 7 Plus - Xiaomi Redmi 5 Plus - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 maggio sono: Honor 9, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio: Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

ePrice propone gli “Sconti 5.0” con ribassi su Smartphone Android e informatica : ePrice lancia gli "Sconti 5.0", validi per tutta la settimana su moltissimi prodotti di informatica e non: tra questi spuntano anche diversi ribassi su smartphone e tablet Android, andiamo a scoprire i più interessanti. L'articolo ePrice propone gli “Sconti 5.0” con ribassi su smartphone Android e informatica proviene da TuttoAndroid.

Convertire in telecomando lo Smartphone Android : anche senza infrarossi : Credete che Convertire in telecomando il vostro smartphone sia un'impresa che non potrà riuscirvi? Non c'è molto da fare per ottenere il risultato desiderato: basta scegliere l'applicazione giusta alle proprie esigenze, e scaricarla dal Play Store. Ce ne sono tante, ma abbiamo scelto di portare alla vostra attenzione 'telecomando Universale SURE', in quanto facile da utilizzare e completa di tutte le funzioni che potrebbero servirvi. Va ...

Xiaomi Redmi 5A è stato lo Smartphone Android più venduto a marzo : Stando al nuovo report pubblicato dallo staff di Counterpoint Research, lo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto nel mese di marzo L'articolo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto a marzo proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo? Ecco gli Smartphone che riceveranno l’aggiornamento : Android 8.0 Oreo è stato presentato ormai da diverso tempo e le factory image per i Google Pixel e i Nexus compatibili sono già disponibili da […] L'articolo Android 8.0 Oreo? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.