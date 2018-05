SISMA DEL MAGGIO 2012 - Le iniziative in programma in città martedì 29 maggio 2018

Terremoto Emilia-Romagna : a 6 anni dal SISMA Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport : Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal Terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile. Il progetto di ripristino, per il quale ...

FERMO - CROLLA TETTO DI UN'AULA DELL'ISTITUTO TECNICO MONTANI/ Scuola aperta - escluso legame con SISMA DEL 2016 : FERMO, CROLLA TETTO di una Scuola pochi minuti prima dell'ingresso degli studenti in aula: tragedia sfiorata questa mattina all'Istituto TECNICO Montan. Nessun ferito, accertamenti in corso.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:48:00 GMT)

Cina : commemorazione del decimo anniversario del SISMA che ha colpito Wenchuan : I dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica della provincia del Sichuan dimostrano che nell'ultimo decennio, il ritmo di crescita dell'economia delle aree colpite dal disastro è stato sempre ...

Elezioni - la sfida di Vincenzo Marini Marini : «Trasformeremo il dramma del SISMA in un'opportunità per Ussita» : La chiave di lettura politica invece è un'altra. Far capire che la comunità colpita non è la comunità formale dei residenti. Ma la comunità sostanziale che è composta anche da chi ha le radici ...

Xi Jinping - messaggio al Convegno internazionale sul decimo anniversario del SISMA di Wenchuan : ...del sisma di Wenchuan e che sotto la guida solida del Partito Comunista Cinese i lavori di ricostruzione della zona sinistrata dal sisma hanno ottenuto il successo e l'attenzione del mondo. Questo ha ...

SISMA - Rapa : 'Dopo la busta pesante serve la proroga del pagamento mutui' : Secondo il consigliere infatti 'solo con interventi concreti e di riconoscimento ed accompagnamento, riusciremo a far ripartire l'economia nei territori marchigiani colpiti dal Sisma e così ancora ...

Processione e messa nell'area del SISMA per la Santa Restituta - patrona dell'isola d'Ischia : Con la Processione a piazza del Majo a Casamicciola e nelle zone a ridosso dell'area devastata dal terremoto, si aprono domani i festeggiamenti per Santa Restituta, patrona di Lacco Ameno e dell'isola ...

Incubo Hawaii - SISMA durante l'eruzione del Kilauea : Una scossa di terremoto del 6.9, la più forte mai registrata dal 1975 ad oggi, ha scosso Big Island, dove da giorni si susseguono sismi di ingente entità collegati all'eruzione del vulcano Kilauea.

Trema Casamicciola - Bianco : 'È la conseguenza del SISMA DEL 21 agosto' : Un terremoto alle ore 15,14 di oggi pomeriggio di magnitudo 1.8 della scala Ritcher a una profondità di un chilometro è stato rilevato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. L'epicentro del sisma ...

Post SISMA - delegazione giappponese a L'Aquila : Iuchi del Centro Ricerche Internazionale di scienza dei Disastri dell'Università del Tohoku; si occupa dei problemi del dopo catastrofe, la mobilità degli abitanti, ricostruzione e urbanistica, ...

Restituzione tasse SISMA - fra 48 ore - la decisione del TAR Abruzzo sui ricorsi presentati : L'Aquila - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di categorie e imprese contro la Restituzione delle tasse sospese nel cratere del terremoto a circa 350 aziende e partite iva chiesta dalla Commissione Europea perché si tratta di aiuti di Stato. Entro due giorni si conoscerà il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da associazioni di categoria e imprese contro la ...

Tasse SISMA - importante apertura del commissario europeo Vestager : L'Aquila - “C’è stata una importante apertura da parte del commissario europeo competente per le Tasse Margrethe Vestager nell’incontro con una delegazione di europarlamentari di Forza Italia guidata dal capogruppo, Elisabetta Gardini”. Ne danno notizia il senatore Nazario Pagano, coordinatore abruzzese di Forza Italia, e il deputato eletto nel collegio dell’Aquila, Antonio Martino, segretario organizzativo regionale, commentando il ...