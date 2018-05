Simona Ventura | sfida a Marcuzzi e D' Urso | a lei ' Temptation Island vip'

BOOM! Temptation Island Vip a Simona Ventura : Simona Ventura Non c’è ancora nero su bianco, ma per la conduzione di Temptation Island Vip sembra essere fatta. A prendere in mano le redini della prima edizione celebrity del reality delle tentazioni sarà Simona Ventura. Continua, dunque, ad essere Maria De Filippi l’àncora di salvezza per la conduttrice di Chivasso che, tra un centro commerciale ed un altro, in cui allieta i pomeriggi dei clienti Pittarosso, trova nuovamente un ...

Simona Ventura scrive alla Lecciso : “Fra Al Bano e Romina c’è qualcosa di metafisico” : Simona Ventura interviene nel botta e risposta fra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, difendendo il rapporto del cantante con Romina Power. La coppia di Felicità è stata ospite dell‘ultima puntata di Amici, dove la Ventura riveste il ruolo di giudice della commissione esterna. La partecipazione degli ex coniugi (forse non più tanto ex) ha scatenato la reazione di Loredana Lecciso, che il giorno seguente è stata ospite di Domenica Live. La ...

Simona Ventura - pace fatta con Stefano Bettarini : farà la testimonial della moglie dell'ex : Simona Ventura sembra aver messo da parte tutti rancori del passato e adesso fa la testimonial delle magliette di Nicoletta Larini , compagna del suo ex marito Stefano Bettarini . In attesa di ...

Stefano Bettarini : ‘Tifo per Simona Ventura - spero le diano un programma suo’ : “Mi piacerebbe che Simona riprendesse le redini di un programma tutto suo. Faccio il tifo per lei”: intervistato dal settimanale Chi, l’ex calciatore di Sampdoria, Cagliari e Venezia Stefano Bettarini ha voluto dedicare un pensiero anche alla sua ex moglie, tornata di recente in televisione dopo aver passato un periodo molto difficile, dimostrando una volta per tutte che l’ascia di guerra è stata effettivamente ...

Valeria Marini dopo lo scherzo de Le Iene : le parole di Simona Ventura : Le Iene: Simona Ventura fa gli auguri a Valeria Marini Valeria Marini è stata la protagonista dello scherzo mandato in onda ieri sera a Le Iene, storico programma di Italia 1. Alla bella showgirl è stato fatto credere di essere corteggiata da un uomo molto ricco, ma portatore di sfortuna. Di fronte al servizio realizzato dagli inviati dallo smoking nero, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha reagito particolarmente bene. Ma ...

Irama canta Nera e Un giorno in più con i complimenti di Simona Ventura : video del serale del 12 maggio : Irama canta Nera contro il duetto di Carmen ed Einar in Grazie perché di Gianni Morandi, al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella sesta puntata, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio, Irama presenta uno degli inediti più recenti pubblicati nel corso del talent show: Nera è la prima delle canzoni che presenta ma anche la seconda esibizione è su un suo inedito. A Giulia Michelini è piaciuta molto l'esibizione di Irama. Non ha mai ...