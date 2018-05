Signore e signori | Al Bano e Romina | la replica del concerto evento della coppia

tvzap.kataweb

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sabato 26 maggio alle 21.25 va in onda su Rai1, laintegrale di: AlPower, lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 Maggio 2015, di Alper cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Oggi che la reunion è una solidissima realtà da anni, i due stanno preparando la tournée per l’estate del 2018 e ultimamente sono apparsi in diversi programmi tv come Ballando con le stelle di Milly Carlucci o Amici di Maria De Filippi (e in quest’ultima ospitata non sono mancate polemiche per una nuova versione rap di Felicità).: Al, lasu Rai1 AlPower, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e da con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri amici artisti italiani ed internazionali tra i ...