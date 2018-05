Sì al progetto Da Vinci | ma sia collocato nell' area del Museo navale

Sport e Scuola - al via il progetto 'Vinci In Salute' : Roma, 23 mag. , askanews, L'Italia figura tra i Paesi europei con i più elevati livelli di obesità infantile, registrando il 21% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in sovrappeso e quasi ...

In arrivo le statue dei vincitori del Festival di Sanremo dal 1951 al 2018 : i dettagli del progetto : E se per sbaglio voltassimo l'angolo di una via e ci trovassimo di fronte ad alcuni dei vincitori del Festival di Sanremo? Se abitate a Sanremo potrebbe diventare una routine! È in avvio, infatti, un progetto che mira a costruire le statue dei protagonisti e dei vincitori del Festival di Sanremo. La statua di Mike Bongiorno, situata in via Escoffier, è presente dal 2013 e costituisce una delle tante attrazioni presenti nella cittadina ligure ...

Provinciali - progetto 'civico' con Valduga a Trento e Olivi a Rovereto : Trento . Olivi sindaco di Rovereto. Non è uno slogan, per ora, ma è uno scenario che sta prendendo corpo nella galassia del centrosinistra autonomista, mai come ora sul punto di implodere. Tutto è ...