Setter inglese | carattere e prezzo

ideegreen

: RT @4ZampeNews: (Lecco) DYLAN- SETTER INGLESE BIANCONERO setter inglese , Cane Maschio - XanderDelka : RT @4ZampeNews: (Lecco) DYLAN- SETTER INGLESE BIANCONERO setter inglese , Cane Maschio - Laura63A : RT @4ZampeNews: (Lecco) DYLAN- SETTER INGLESE BIANCONERO setter inglese , Cane Maschio - 4ZampeNews : (Lecco) DYLAN- SETTER INGLESE BIANCONERO setter inglese , Cane Maschio -

(Di venerdì 25 maggio 2018), inEnglish, è un cane da caccia, da ferma per la precisione, ma ormai è più popolare come cane da compagnia e da esposizione, da show. Il nome, e in generale, deriva però dal suo modo di fare “sul lavoro”. (altro…)Idee Green.