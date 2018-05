motorinolimits

: Sette raduni europei per gli Abarth Days 2018 - BarbaraPremoli : Sette raduni europei per gli Abarth Days 2018 - MotoriNoLimits : Sette raduni europei per gli Abarth Days 2018 - LaPresse_news : Abarth Days 2018: sette raduni europei in programma -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Quest’anno sonogli appuntamentiin altrettanti circuiti per il più grande raduno itinerante per gli appassionati del marchio. Il primo appuntamento si è tenuto il 5 maggio in Austria e si replica fino ambre. Il toursi preannuncia ancora più entusiasmante rispetto alla scorsa edizione: i 100.000 membri della Scorpionship, … L'articoloper gliMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.