Serie tv | in America gli anni ' 80 e ' 90 tornano di moda

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la tennista americana non sarà testa di Serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

30 Serie tv che partiranno dall’autunno sulle tv americane : La stagione televisiva sta per volgere al termine ma già si fanno i piani per quella che aprirà i battenti dopo l’estate. Le notizie che più si susseguono in questi giorni riguardano in particolare le serie tv: fra produzioni cancellate e altre giunte naturalmente alla conclusione del loro ciclo, le reti televisive annunciano quali saranno le novità che arriveranno dall’autunno 2018 sui nostri schermi. In particolare la scorsa ...

"In una Serie tv la mia lotta alla corruzione latinoamericana" : Gael García Bernal: 'Non escludo in futuro di impegnarmi in politica' Messico e sangue per Gael García Bernal che così assorbe la delusione di aver visto sparire improvvisamente da Amazon il suo ...

SCANDAL - Questa notte in America andrà in onda l'ultimo episodio della Serie : Questa notte una delle serie più appassionanti di Shonda Rhimes chiuderà per sempre i battenti. Il thriller politico per sette stagioni ha raccontato le vicende private di Olivia Pope e i suoi gladiatori.Il diciottesimo e ultimo episodio della serie ci racconterà il sacrificio di Olivia, Mellie, Fitz e i QPA. Il mondo ormai conosce l'esistenza del B613, hanno sacrificato tutto pur di fermare l'ascesa di Cyrus e Jake. Fino a dove sono disposti a ...

Superstore - su Infinity la seconda stagione della Serie con America Ferrera : Ricordate Betty Suarez, la protagonista di Ugly Betty? Bruttina, goffa ma molto determinata, è stata uno dei personaggi più significativi della serialità Americana tra il 2006 e il 2010. Chi la interpretava era America Ferrera, attrice Americana di origini ispaniche che, per esigenze di copione, mascherava il suo splendido sorriso. Cinque anni dopo la conclusione dello show che le ha dato fama e riconoscimenti importantissimi (un Golden Globe e ...