Serie B playoff | TFN | arriva la penalizzazione | il Cittadella esulta

Serie B - Bari penalizzato di 2 punti. Si gioca a Cittadella il preliminare dei playoff : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] La società era stata deferita a seguito di segnalazione della Covisoc per irregolarità ...

Playoff Serie B - arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale sul caso Bari : Due punti di penalizzazione per il Bari, cambiano dunque i Playoff di serie B con i pugliesi che giocheranno in trasferta in casa del Cittadella Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune irregolarità amministrative. ...

Playoff Serie B - penalizzazione in vista per il Bari : ecco i possibili scenari : Playoff Serie B, il Bari alle prese con una penalizzazione che cambierebbe la griglia della postseason del campionato cadetto Ore concitate in casa Bari, ma più in generale per i Playoff del campionato di Serie B, slittati proprio a causa della questione legata alla penalizzazione per il club pugliese. Si è conclusa a Roma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, nel dettaglio ...

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella Serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Serie B - Playoff 2018 : il nuovo calendario. Programma - orari e date delle partite. Il caso Bari ha portato allo slittamento : La vicenda Bari porta allo stop della post season della Serie B di calcio: la già lunga stagione del campionato cadetto si allunga ancora di più, dato che è stato imposto lo slittamento dell’inizio dei Playoff per determinare la terza squadra promossa in Serie A. Il ritardo nei versamenti di IRPEF e contributi INPS potrebbe costare ai pugliesi una penalizzazione. Ne potrebbe giovare il Cittadella, qualora la società barese dovesse subire ...

Serie B : ci sarà confronto per le Squadre B - intanto slittano i playoff : Giorni caldi quelli vissuti in via Ippolito Rossellini numero 4 a Milano, ossia nella sede della Lega B, l'organo che gestisce ed organizza il campionato di Serie B. Il presidente Mauro Balata ha incontrato lo scorso lunedì 21 maggio Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale Italiana ed ora subcommissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per discutere della vicenda legata alla possibilità che le Squadre B possano ottenere ...

Playoff Serie A - Brescia espugna Milano : ROMA - Cominciano con una grande sorpresa le semifinali scudetto: la Germani Brescia ha infatti sbancato il Forum di Assago sconfiggendo 85-82 l'EA7 Milano. Rimasti di fatto avanti nel punteggio per ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia espugna il Forum. Milano battuta. 1-0 per la Leonessa : La Germani Brescia ribalta subito il fattore nella Serie di semifinale contro l’Olimpia Milano. La squadra di coach Diana si impone in gara-1 al Forum per 85-82 e si porta avanti sull’1-0. Una partita che ha sempre visto avanti la Leonessa, con l’EA7 che ha provato a rimontare nel finale, pagando un pessimo primo quarto. Prestazione sontuosa di Michele Vitali, che mette a referto 20 punti. La guardia italiana è il grande ...

Serie C - sorteggio playoff/ Gli abbinamenti : big match Reggiana-Siena : Serie C, sorteggio playoff: ecco gli abbinamenti della seconda fase nazionale, le gare di andata si giocheranno il 30 maggio, ritorno il 3 giugno 2018(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:06:00 GMT)

Playoff Serie B rinviati per il caso Bari/ Come cambia il nuovo calendario : ecco tutte le date : Playoff Serie B rinviati per il caso Bari: il nuovo calendario, tutte le date. La possibile penalizzazione del Bari ha portato la Lega di Serie B a disporre il rinvio(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:02:00 GMT)

Serie B - i playoff slittano al 3 giugno : BARI - L'inizio dei playoff di Serie B slittano al 3 giugno : è ufficiale. La decisione l'ha presa la Lega di Serie B perchè si attende la decisione del Tribunale federale nazionale sul deferimento ...

Playoff Serie B - il nuovo programma. Il caso Bari sconvolge il calendario. Gli orari e le date delle partite : Tutto rimandato. L’inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 maggio. Un cambiamento necessario perché, nel caso in cui i pugliesi vengano penalizzati di due punti, il Cittadella scavalcherebbe la formazione di Grosso in classifica e dunque giocherebbe il primo turno in casa. Lo ha deciso il ...

Serie B - l'inizio dei playoff slitta al 3 giugno in attesa del verdetto sul Bari : MILANO - l'inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 ...

Serie B - scoppia il caso Bari : l'avvio dei playoff slitta al 3 giugno : Rinvio di una settimana dei playoff di Serie B, con il turno preliminare ch si svolgerà domenica 3 giugno. Lo ha deciso il presidente della Lega B, Mauro Balata, 'preso atto - informa la Lega cadetta -...