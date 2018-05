Serie B | 2 punti di penalità al Bari | cambiano e slittano i playoff

Serie B - 2 punti di penalità al Bari : cambiano i playoff : La decisione del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative: il primo turno dei playoff si gioca a Cittadella e non in Puglia

Serie B - Bari : 2 punti di penalizzazione. Passa dal sesto al settimo posto : Due punti di penalizzazione per il Bari. Questa è la decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola. Tale penalizzazione è da scontare nella ...

Playoff Serie B : TFN penalizza Bari di 2 punti - pugliesi giocheranno a Cittadella : ROMA - Il Bari giocherà il Playoff di serie B a Cittadella. Il Tribunale Federale ha ufficializzato la penalizzazione di due punti al club biancorosso per irregolarità amministrative. Il Bari aveva ...

Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative : La Sezione disciplinare del Tribunale Federale ha disposto 2 punti di penalizzazione nella classifica di Serie B per il Bari. La penalizzazione è arrivata in seguito ai ritardi riscontrati nei pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di The post Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative appeared first on Il Post.

Serie B - inflitti due punti di penalizzazione al Bari : Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica al Bari. L'articolo Serie B, inflitti due punti di penalizzazione al Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Super LeBron James - 44 punti e Serie sul 2-2 con Boston : Roma, 22 mag. , askanews, Immenso LeBron James. E' ancora una volta lui il protagonista del successo dei Cavaliers , 111-102, , guidati dai 44 punti del n°23 nella vittoria che vale il 2-2 nella serie ...

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in Serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

Baseball - Serie A1 2018 : il Rimini cambia tutto con 5 punti all’8° inning : Un Rimini che vince in rimonta allo Steno Borghese: 7-6 al termine di una partita pazzesca e senza logica, ma ricca di spunti interessanti. I romagnoli hanno prodotto 18 valide complessive, meritando con queste la vittoria, anche se nelle prime sei riprese di gioco hanno di fatto segnato solo un punto contro il partente canadese del Nettuno Academy, Richmond. La differenza tra le due squadre senza dubbio è stata la qualità dei rilievi. Malissimo ...

Serie A : Sampdoria-Napoli 0-2 - Sarri si consola con il record di punti : Milik e Albiol stendono i blucerchiati nella ripresa: con 88 punti battuto il primato stabilito l'anno scorso di 86

Serie A - Sampdoria-Napoli 0-2 : Milik e Albiol gol - è record di punti : GENOVA - Voleva il record, Sarri . Superare gli 86 punti della scorsa stagione. Da questa sera, il Napoli , ne ha 88. Tanti, ma purtroppo per gli azzurri inutili ai fini della vittoria dello scudetto. ...

Serie C - due punti di penalizzazione al Santarcangelo : andrà ai play out : MATERA - La seconda Sezione della Corte Federale D'Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano , Girone A di Serie C, e del Piacenza , Girone A di Serie C, , sanzionate lo scorso 2 maggio dal ...

Serie B - tre punti da cui l'Unicusano Ternana può ripartire subito : Serie B, l'Unicusano Ternana deve continuare a crederci. È sempre molto difficile mantenere alta la positività quando tutto, intorno a noi, sembra andare nel verso sbagliato. Ma l'Unicusano Ternana ...

Serie A - Roma : ecco perché Alisson vale almeno 10 punti e quasi 60 milioni di euro : la fiducia di Di Francesco e di tutta la Roma lo ha premiato, portandolo a un livello di rendimento da campione vero, maturo, da portiere top al mondo. Parate e milioni La correlazione è scontata, ...

Serie A Spal - Semplici : «Volevamo i tre punti a tutti i costi» : ... tecnico della Spal , dopo la vittoria per 2-0 sul Benevento , già retrocesso: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo - dice a Sky Sport - Il Benevento non aveva nulla da perdere e ha ...