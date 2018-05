Serie A2 Old Wild West - La preview delle Gare 1 di Semifinale

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella Serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella Serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...

Serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Serie C femminile - La Podio Fasano saluta i play off solo al golden set : Sul rettangolo di gara della Primadonna Bari arriva una sconfitta all'ultimo respiro, giocando nel Palazzetto dello sport di Enziteto che ha trasformato in leoni la compagine barese, dopo lo ...

Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West - Tutto sulle gare 3 del venerdì : Playoff Serie A2 OLD Wild West 2018 Gara 3 Quarti di Finale - venerdì 18 maggio CALENDARIO venerdì 18 maggio si apre il programma delle gare 3 dei Quarti di finale Playoff di Serie A2 Old Wild West: ...

Playoff NBA 2018 : Houston si riscatta e pareggia la Serie con Golden State : Serviva un pronto riscatto ed è quello che ha avuto Houston in gara-2 della finale della Western Conference. I Rockets si impongono 127-105 sui Golden State Warriors e pareggiano la serie. La squadra di Mike D’Antoni ritrova il suo gioco nella partita finora più importante della sua stagione, alzando anche l’intensità difensiva in particolare nel primo quarto quando Golden State perde sette palloni in sette minuti. Houston porta ...

Serie A Sassuolo - Sensi e Goldaniga : seduta differenziata : Sassuolo - seduta mattutina per il Sassuolo , in vista dell'ultimo impegno del campionato di Serie A. Il programma svolto oggi dai neroverdi ha previsto oggi riscaldamento iniziale, lavoro specifico ...

Serie A Udinese - per la gara col Bologna Dacia Arena sold out : UDINE - Lo stadio Friuli Dacia Arena è sold out in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie A che l' Udinese si giocherà domenica alle 18 contro il Bologna . Lo comunica Udinese calcio ...

Sport e comunicazione. L'Inter su YouTube lancia la Serie 'Welcome' ospite lo chef Oldani - : L'inventore della Cucina Pop ha raccontato la sua passione per lo Sport, per il calcio e per i colori nerazzurri. Cucina e Calcio, Football and Food, insieme. Le eccellenze di Milano non si escludono,...