Sergio Mattarella | la mossa del Colle per evitare Savona | l' idea dell' interim

Giuseppe Conte - telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona : la sfida al Quirinale - ora cambia tutto : Nel primo incontro al Quirinale, infatti, il premier incaricato si era mostrato molto flessibile, aprendo anche alla possibilità di rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma secondo ...

Sergio Mattarella - dopo Paolo Savona trema anche Alfonso Bonafede : in bilico la nomina alla Giustizia : L'irritazione del Quirinale per i sospetti di forzare la mano di Sergio Mattarella sulle nomine dei ministri non riguarda solo il nome discusso del prof. Paolo Savona all'Economia. Nel mirino del Colle rischia di finire anche il grillino Alfonso Bonafede , candidato da Luigi Di Maio al dicastero della Giustizia, uno di quei ministeri considerati delicati dal Capo dello ...

Vittorio Feltri : 'Paolo Savona? Sergio Mattarella metterà un nome a lui gradito - così come chiesto dall'Europa' : Il direttore, semmai, esprime il suo dissenso per le barricate opposte da Sergio Mattarella al nome di Paolo Savona all'Economia: 'Lui sì che ha un buon curriculum - riprende riferendosi a Savona -. ...

Da Paolo Savona un messaggio di chiarimento a Sergio Mattarella : "Ho lasciato Euklid dopo la polemica scomposta" : "La polemica scomposta che si è svolta intorno alla mia candidatura mi ha convinto che, venissi o meno nominato ministro dell'Economia e della Finanza, sarebbe stato meglio che mi ritirassi dalla presidenza di Euklid, potendo rappresentare un ostacolo al decollo dell'iniziativa". È quanto scrive il professor Paolo Savona, candidato al dicastero dell'Economia nel Governo di Giuseppe Conte, in una lettera al direttore del Sole 24 ...

Giuseppe Conte - i legami del premier con Sergio Mattarella : che rapporti ha con suo figlio : Dietro di lui ci sarebbero personaggi molto noti della politica italiana, presunti amici di vecchia data o colleghi in ambito universitario.

Paolo Savona - il gesto a sorpresa che ha irritato Sergio Mattarella : spunta anche un piano per uscire dall'euro : L'ultima posizione del Quirinale che rifiuta ogni 'diktat dai partiti' sembra parlare a Matteo Salvini e Luigi Di Maio perché Paolo Savona intenda. Il Colle non avrebbe gradito, anzi ci sarebbe stata ...

Giuseppe Conte - il retroscena dal Quirinale : la frase rubata - cos'ha detto a Sergio Mattarella : Il premier incaricato Giuseppe Conte è entrato al Quirinale , per il faccia a faccia con Sergio Mattarella , con un discorso messo a punto in ogni dettaglio con lo staff di Luigi Di Maio e del ...

Giuseppe Conte sottomesso da Sergio Mattarella : il Quirinale gli ha riscritto il discorso : Una mano tesa, un altolà sussurrato e un discorso riscritto. La prima è per Giuseppe Conte. Nel momento più difficile per il professore che Cinque Stelle e Lega hanno indicato come premier, quando all'...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Sergio Mattarella terrorizzato dal 'golpe' : retroscena - perché ha dato l'incarico a Giuseppe Conte : Di qui la resa, l'incontro, peraltro lunghissimo in cui si immagina abbia posto al premier incaricato una serie di paletti, soprattutto sui temi dell'economia e dell'Europa. Quindi l'incarico, ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

Giuseppe Conte - Sergio Mattarella telefona a Salvini e Di Maio per avere l'ultima conferma : Prima di convocare Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha chiamato i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sapere se confermavano la scelta del premier. Secondo ansa.it c'è stata ...

Alessandro Di Battista - il violentissimo attacco a Sergio Mattarella e al suo braccio destro Ugo Zampetti : Un governo capace soprattutto di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno ...

Giuseppe Conte - colpo di scena al Quirinale : Sergio Mattarella lo convoca nel pomeriggio : colpo di scena: Giuseppe Conte verso l'incarico da premier. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale per mercoledì pomeriggio alle 17.30 il professore designato da Luigi Di Maio e ...