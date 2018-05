Seconda notte di ricerche senza esito a Pianfei | sommozzatori ed elicottero per la donna

Vulcano Stromboli - nuova "esplosione maggiore" nella notte/ Video - Seconda eruzione in meno di una settimana : Vulcano Stromboli, nuova "esplosione maggiore" nella notte: boato e sequenza esplosiva a distanza di meno di una settimana dall'ultimo episodio dello scorso 24 aprile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:00:00 GMT)

WESTWORLD - Riparte stanotte con la Seconda stagione : Il grande giorno è arrivato e finalmente WESTWORLD sta per tornare. stanotte infatti andrà in onda il primo episodio dell’attesissima seconda stagione e le aspettative non possono che essere altissime. Per chi si fosse perso tutte le novità sulla seconda stagione, trovate due approfondimenti qui e qui. A gennaio erano finalmente terminate le riprese, interrotte per un po’ a causa di un incidente sul set, e dal Super Bowl in poi sono ...

Prima dell'alba spazza il mantello buio della notte nella Seconda serata di Rai3 : C'è un fascino perverso quando il buio abbraccia tutto e tutti. Un fascino che in qualche modo copre i rumori, i boati, le urla del giorno e pare rivestirli tutti quanti, quasi come quando la neve copre di silenzi tutto ciò che la circonda. Come se un mantello, in questo caso buio e anch'esso silenzioso, voglia permettere ciò che la luce del giorno in qualche modo vieta.Si muove in questo territorio così sbilanciato nel proibito Prima dell'alba, ...

Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. : Dopo il buon debutto della scorsa settimana in cui ha superato i 4 milioni di telespettatori e superato il 20% di share, Seconda puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. sembra essere ...