Sea Bubbles | i taxi elettrici che volano sulla Senna

(Di venerdì 25 maggio 2018) A capo di una start-up che annovera al suo interno anche ingegneri di Airbus, Alain Thébault, nel tentativo di ridurre il traffico a Parigi, sta trasformando in realtà la sua geniale intuizione: produrre imbarcazioni elettriche che "" sull"acqua, Sea.Ivolanti della, dalle dimensioni di una citycar, possono ospitare fino a quattro passeggeri più il timoniere, hanno tempi di ricarica al molo ridotti con pacchi batterie che garantiscono una novantina di chilometri di autonomia e già a 10km/h si sollevano volando letteralmente sui foil, alette in vetroresina portate alla ribalta dal catamarano neozelandese in occasione della trentaquattresima edizione dell"America"s Cup.Evitando di subire e provocare il moto ondoso ed avendo un impatto acustico praticamente assente non solo la navigazione risulta oltremodo confortevole macarta sembra la soluzione ottimale ...