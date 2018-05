Se il bimbo non è all' asilo | la scuola chiama i genitori

Sarah Felberbaum attrice sul lungomare di Ostia : lascia il bimbo nelle mani del nonno prima del ciak : Nino Frassica e Sarah Felberbaum star sul lungomare di Ostia. I due attori fanno parte, infatti, della troupe impegnata nel film di Alessio Maria Federici 'Uno di famiglia'. Location d'eccezione, il ...

Davide non ce l'ha fatta : morto dopo 5 giorni di lotta il bimbo soffocato da un pezzetto di wurstel : Addio al piccolo Davide . Ce l'ha messa tutta, ha lottato per cinque giorni ricoverato in condizioni gravi al policlinico Gemelli di Roma. E i genitori hanno sperato fino all'ultimo che si potesse ...

bimbo morto soffocato dal giocattolo - dubbi sulla versione della madre : 'Ferite non compatibili e pupazzo integro' : Pomeriggio Cinque continua ad occuparsi del caso del piccolo Nicolas , il bambino di 4 anni morto presumibilmente dopo essere rimasto soffocato dal pezzo di un giocattolo con cui si stava divertendo. ...

bimbo dimenticato in gita - due prof indagati : 'è un segreto - tu non dire nulla' Video : È un nostro segreto, mi raccomando non dire niente a nessuno, nemmeno a mamma e papa'. Queste sono le parole che uno dei due professori di Catania che accompagnava una scolaresca in gita nel centro storico della citta' ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevano dimenticato nella centrale piazza Duomo a fine uscita. Il professore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter ...

Agente eroe salva un bimbo in fin di vita - che non respirava più : Nechole, ha ringraziato l'Agente anche tramite Facebook, postando alcune foto che ritraggono Nix e il figlio e raccontando la vicenda, perché vuole 'che il mondo sappia quanto è stato grande questo ...

Festa della Mamma - Unicef : nei Paesi ricchi non viene allattato al seno un bimbo su 5 : Secondo un nuovo studio dell’Unicef pubblicato oggi, il numero di bambini che non vengono allattati è alto, soprattutto nei Paesi più ricchi. Nel mondo circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati: anche se il latte materno salva vite, protegge i bambini e le madri da malattie letali e contribuisce a raggiungere un Qi più alto e risultati scolastici migliori, circa il 21% dei bambini nei Paesi ad alto reddito non è mai ...

Incinta - scopre di avere la leucemia. Marzia non fa la chemio - salva se stessa e il bimbo con una cura innovativa : Il coraggio di Marzia ed Emanuele, 31 anni entrambi, che hanno affrontato la sfida più dura della loro vita per amore di Andrea, il piccolo che lei portava in grembo e che oggi è un...

Il bimbo che “non esiste” : genitori condannati a 3 anni. Ma continuerà a stare con la madre : La storia del piccolo di sei anni era emersa per caso nel 2016 in una borgata di Moncalieri, vicino Torino: mai registrato all'anagrafe, né vaccinato, né iscritto a scuola. Il padre ha anche perso la potestà genitoriale.--Non aveva la carta d’identità, non era mai andato a scuola e non era mai stato sottoposto a visite mediche. Solo per caso i carabinieri, che avevano bussato alla porta per notificare un atto, si erano resi conto che della sua ...

“Non respira - presto!”. Paura per un bimbo di 1 mese e mezzo. Quando i soccorsi arrivano sul posto la situazione sembra subito difficile - poi il lampo di genio e si scongiura il peggio. Ecco che cosa ha rischiato di farlo morire : sembrava una giornata normale poi, mentre erano in chiesa, il loro piccolino di un mese e mezzo ha iniziato a stare male. Le orecchie si sono improvvisamente gonfiate, poi le labbra e gli occhi. Quindi il respiro che si è fatto sempre più affannoso. Mamma e papà non hanno aspettato un attimo e subito hanno hanno allertato immediatamente il 118.Sul posto, erano da poco passate le 11, sono giunti in una manciata di minuti l’elisoccorso, ...