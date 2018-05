Sciopero ferroviario sabato 26 maggio | treni a rischio

Francia - al via lo Sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...