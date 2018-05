Sciopero dei rider | è la prima volta ma Cgil da sola | “Ora alfabetizzazione sindacale”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) “Se noi non lo avessimo proclamato, in questi giorni non si sarebbe parlato così tanto delle condizioni dei”. È soprattutto questo, più che le adesioni, il risultato che Luca Stanzione, segretario generale della Filt-di Milano, può rivendicare riguardo allodei freelance delle consegne di cibo a domicilio. È il primodi questo tipo in Italia: lamilanese lo ha organizzato a una settimana dall’incidente che è costato a un fattorino in motorino di Just Eat, Francesco Iennaco di 28 anni, l’amputazione di mezza gamba. Tre gli obiettivi principali dell’iniziativa: “Chiediamo che si apra immediatamente un tavolo di trattativa con le aziende – elenca Stanzione al presidio in piazza XXIV Maggio – che le aziende accettino di fare interventi e investimenti per la sicurezza dei lavoratori e che il legislatore intervenga predisponendo una legge che stabilisca le ...