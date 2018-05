gossipetv

: Scialpi innamorato: nuovo fidanzato dopo il matrimonio finito con Roberto - carmenFashionCr : Scialpi innamorato: nuovo fidanzato dopo il matrimonio finito con Roberto -

(Di sabato 26 maggio 2018) Giovanni: chi è ilLeoamore per Giovanni. A sette mesi dalla burrascosa separazione con il suo ex managerBlasi, il cantante ha trovato un. L’artista lo ha rivelato al settimanale Spy, felice come non mai di questo equilibrio ritrovato. E sì, perchéha sofferto parecchio … L'articoloilconproviene da Gossip e Tv.