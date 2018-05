Savona : penso ci siano veti su di mePresidenza Ue : l'Italia rispetterà le norme : Giornata di incontri per Conte che ha visto prima il governatore Visco e quindi Di Maio e Salvini. Il leader M5s: sulla squadra parola al Colle

Savona : «Veti su di me? Penso di sì». E passeggia a Villa Borghese : «Chissà se poi avrò tempo» Foto : Salvini sul ministro indicato per il Tesoro. «Sarà il presidente incaricato a fare le sue valutazioni»

Governo - Savona : su di me ci sono dei veti : Roma, 25 mag. , askanews, 'Certo che lo penso'. Così Paolo Savona , indicato come ministro dell'Economia del prossimo Governo M5S-Lega, ha risposto ai giornalisti di Agorà , Rai3, che gli chiedevano se sul suo incarico fossero stati messi dei veti .

PAOLO Savona - SCONTRO SU MINISTRO ECONOMIA/ ”Veti su di me? Penso di sì..” : i dubbi del Quirinale : PAOLO SAVONA MINISTRO dell' ECONOMIA ? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:35:00 GMT)

Savona : «Veti su di me? Certo che ci sono». A passeggio a Villa Borghese : «Chissà se poi avrò tempo» Foto : Una frase sibillina che forse preannuncia un incontro imminente al Quirinale tra il premier incaricato Conte e il presidente Mattarella, che peraltro ha annullato la sua partecipazione alla manifestazione annuale di piazza di Siena

Governo M5s-Lega - Paolo Savona : veti su di me? Penso di sì : All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, su un suo incarico a ministro dell'Economia nel Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte, l'economista risponde: "Non lo so".