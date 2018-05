Sarri sempre più vicino al Chelsea | cresce il pressing degli inglesi

Napoli - De Laurentiis scarica Sarri? “Hanno giocato sempre gli stessi. Avrei dovuto…” : Napoli, DE Laurentiis- Dopo la frecciatina alla Juventus, Aurelio De Laurentiis punta il dito anche contro Maurizio Sarri. Tiratina d’orecchie per l’interpretazione della stagione e per l’eliminazione dall’Europa League. Come si legge su “Sport Mediaset”, il presidente ha così dichiarato: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato […] L'articolo Napoli, ...

Sarri - i dubbi in attacco. E Koulibaly lancia la carica : "Vincere sempre" : Inutile negarlo, le tentazioni ci sono e Sarri non sa ancora se crederà. Zielinski e Milik rappresentano, anche in vista della trasferta di domenica a Firenze , attesa una vera e propria invasione di ...

Dall'Inghilterra - 'Chelsea sempre più vicino a Sarri' : TORINO - 'Il Chelsea è vicino a Maurizio Sarri '. Il 'Mirror' rivela come sia sempre più calda la pista che porterebbe l'allenatore del Napoli a Londra come sostituto di Antonio Conte. Secondo il ...

Maksimovic : 'Sarri non ha niente contro di me - ma gioca sempre con gli stessi' - : Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo'. Napoli, il cronista tifoso attacca: 'Sassuolo schiavo della Juventus'

