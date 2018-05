Sarri-Chelsea | fumata bianca imminente

Sarri sempre più vicino al Chelsea : cresce il pressing degli inglesi : Aumentano sempre di più le possibilità di vedere Maurizio Sarri alla guida del Chelsea . L' allenatore toscano non completamente attratto dalla corte dello Zenit, sembra sempre più intenzionato a ...

Sarri - accordo con il Chelsea : il tecnico atteso a Londra : Il futuro di Maurizio Sarri si tinge di Blues. Il Chelsea ha trovato un accordo di massima con uno dei suoi agenti, Fali Ramadani, a Londra da tre giorni per sbloccare la trattativa impostata già nei ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

Napoli - la proposta al Chelsea : “David Luiz per avere Sarri gratis” : David Luiz e Sarri potrebbero invertire le proprie strade, il difensore andrebbe a pagare la clausola per avere il tecnico dal Napoli Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto al Chelsea il cartellino di David Luiz come contropartita per liberare Maurizio Sarri. Nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del club azzurro, Sarri è ancora sotto contratto con il Napoli, che pretende il pagamento della ...

Sarri contro De Laurentiis : “Esonerato in tv”/ Chelsea in pole position - agenti del tecnico a Londra : Sarri al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:21:00 GMT)

Sarri : 'Non avrei meritato di venire liquidato così'. E tratta con il Chelsea : Un tweet di ringraziamento a fira di Aurelio De Laurentiis. L'avventura di Maurizio Sarri al Napoli si è chiusa forse nel peggiore dei modi. Il presidente azzurro ha scelto di affidare la squadra a ...

Calciomercato - Sarri : gli agenti volano a Londra - incontro col Chelsea : "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permetto di regalare alla città e a i tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...