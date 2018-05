Sanità | il defibrillatore del futuro arriverà dal cielo a bordo di un drone

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Una coppia di mezza età passeggia in un bosco. All’improvviso lui crolla a terra, è in arresto cardiaco. La compagna allerta immediatamente i servizi di emergenza e comincia le manovre salvavita. Mentre la macchina dei soccorsi si muove per raggiungerli, un aiuto ledal: è uncon un carico prezioso, unper consentire un intervento immediato, cruciale in queste situazioni. Oggi uno scenario simile sembra fantascienza, ma potrebbe diventare realtà in unnon troppo lontano. E’ una delle applicazioni immaginabili con l’avvento della tecnologia 5G e lo sviluppo di sistemi wireless di quinta generazione. Una visione futuristica, presentata con una dimostrazione ‘live’ – con tanto die manichino – ai primi ministri di Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda. L’occasione è stata la firma, ...