Sanità | il colore dell’abito “spia” dei chili di troppo

"Non ci piaci - sei nera" : in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...