Sanità | discrete le condizioni del paziente con tubercolosi multiresistente allo

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) E’ “ingenerali, vigile, orientato, con parametri vitali nella norma, e respira autonomamente” iltrasferito ieri da Catania dall’aeronautica militare in alto biocontenimento e ricoverato con sospettaall’Unità operativa complessa di Divisione di malattie infettive dell’apparato respiratorio dell’Istituto Spallanzani di Roma. Il trasferimento – spiega l’ospedale in una nota – è stato effettuato per poter eseguire indagini microbiologiche e terapia con farmaci antitubercolari di seconda linea, non disponibili nella struttura di provenienza. La diagnosi al momento dell’arrivo è dipolmonare bacillifera bilaterale poliresistente, sospetto(Mdr). Sono stati avviati gli accertamenti radiologici e microbiologici necessari ed è stata istituita ...