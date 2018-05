San Nilo Grottaferrata (ginn. ritmica) : Arveni - ok per il campionato : Roma – Il settore della ginnastica ritmica del San Nilo Grottaferrata sta per vivere un momento molto importante della sua stagione. Le ragazze del club criptense, infatti, saranno in scena domani e domenica a Spoleto. Dove si disputerà il campionato nazionale “Gran Prix” organizzato dall’ente promozionale Confsport. A seguire le atlete del San Nilo Grottaferrata ci saranno la responsabile tecnica Simona Martinelli e la sua collaboratrice ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) : Catanzani - sarà un successo : Roma – La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket si guadagna la “bella”. La prima squadra del club criptense ha battuto in gara 2 San Paolo Ostiense per 70-63 al termine di una gara intensa, tirata, come da previsioni. “I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, era quello che speravo – dice il patron Alberto Catanzani –. La partita è stata estremamente combattuta, d’altronde il livello delle due squadre è abbastanza simile pur ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) : Apa - ce la giochiamo : Roma – La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket conosce il suo avversario per i play off. Dopo le gare dell’ultimo turno della stagione regolare, la squadra dei tecnici Stefano Busti e Matteo Apa si è piazzata al settimo posto della classifica e dunque sfiderà la seconda classificata, vale a dire San Paolo Ostiense. “Una squadra giovane e molto ben organizzata che ha dimostrato di avere più continuità nel corso della ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) : Balboni - avanti così : Roma – La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket è arrivata all’ultimo atto della sua stagione regolare. Sabato a Formia la squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa dovrà produrre l’ultimo sforzo prima dei play off. La classifica è cortissima e vede tante squadre vicinissime o appaiate, quindi è impossibile fare pronostici sull’abbinamento che toccherà ai castellani. “Andiamo a Formia col solo obiettivo di provare a ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Tretta - obiettivo play off : Roma – Ultime due gare della stagione regolare per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket. La squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa, da neopromossa, ha già conquistato con ampio anticipo la certezza di partecipare ai play off. E con la testa è già proiettata agli appuntamenti decisivi di questa stagione. Nell’ultima gara i criptensi hanno battuto Civitavecchia con un bel 62-40 esterno. “Un risultato e una ...

San Nilo Grottaferrata (pattinaggio) : Dodici titoli italiani : Roma – Uno splendido risultato, un bottino ricchissimo. Il settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata ha strapazzato la concorrenza nel campionato italiano organizzato dall’ente promozionale Acsi da mercoledì a domenica scorsa a Gubbio. Le ragazze allenate da Stefania Dolciotti, presentatesi in Umbria con trenta atlete, hanno conquistato ben Dodici medaglie d’oro, cinque d’argento e quattro bronzi. Nella categoria Pulcini B Master ...

