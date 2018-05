San Giovanni XXIII a Bergamo | “sciolte” mani del Papa buono Il vescovo | È per via

Le spoglie di San Giovanni XXIII tornano a Bergamo. Prima tappa : il carcere : «Siate contenti che io sia qui. Ho messo il mio cuore vicino al vostro. Il Papa è venuto, eccomi a voi. Che grande cosa, fratelli, il Cristianesimo! […] Sapevo che mi volevate, e anch’io vi volevo. Per questo, eccomi qui. A dirvi il cuore che ci metto, parlandovi, non ci riuscirei, ma che altro linguaggio volete che vi parli il Papa? Io metto i mie...

Giovanni Minoli : "Mi candido a Cda Rai"/ "Speriamo valga la meritocrazia : tv pubblica in mano a pasSanti" : Giovanni Minoli: "Mi candido a Cda Rai", il conduttore televisivo annuncia la sua candidatura: "Speriamo valga la meritocrazia, tv pubblica in mano a passanti fino a oggi"(pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:57:00 GMT)

Amazon : accordo con i sindacati per i lavoratori dello stabilimento di Castel San Giovanni : Abbiamo parlato spesso, negli ultimi mesi, di novità che hanno riguardato Amazon, in particolare riguardo all’importante espansione del colosso dell’e-commerce nel nostro paese che continua a tradursi in nuovi centri per la logistica che oltre a migliorare i servizi offerti dalla multinazionale statunitense nel nostro paese, contribuiscono anche a creare nuovi posti di lavoro. Nonostante tutto, non mancano di certo le voci critiche ...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni a Teduccio : spari nel fortino dei Rinaldi : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 17.30, all?interno del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale, che stanno...

Governo - il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo : “Conte è preparatissimo - conosco il suo valore” : Intervista al sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla (sostenuto da una coalizione di centro) sul suo concittadino Giuseppe Conte indicato come premier del Governo M5s-Lega. L'articolo Governo, il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo: “Conte è preparatissimo, conosco il suo valore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

San Giovanni Rotondo - vicesindaca ai fornelli con grembiule Mussolini : San Giovanni Rotondo, vicesindaca ai fornelli con grembiule Mussolini La foto, postata su Facebook e poi rimossa dopo le polemiche, ritraeva Nunzia Canistro in cucina con indosso un indumento raffigurante il Duce. L'Anpi ha condannato l'episodio e ha chiesto le dimissioni della donna. La replica: "Sono convinta democratica e ...

Morte Giovanni Pace : funerali a Chieti nella cattedrale di San Giustino : Un uomo straordinario che mi ha onorato della sua amicizia anche al di fuor della politica scrive Un leone che ha lottato quando aveva un incarico politico ma con la stessa passione e determinazione ...

San Giovanni Rotondo - vicesindaca in cucina col grembiule di Mussolini : “Una goliardata - sono antifascista” : “Benito Mussolini, Statista, 1883-1945″. Sotto, una grande immagine del Duce. Il grembiule indossato da Nunzia Canistro, vicesindaca eletta con una coalizione di centro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, non è passato inosservato. La foto, che girava sui social network da sabato, ha portato anche l’Anpi locale a chiedere le dimissioni della Canistro, che si è difesa: “Ho sbagliato a prestarmi a un gioco ...

San Giovanni Rotondo - la vicesindaca ai fornelli con il grembiule di Mussolini : bufera sulla foto di Fb : È polemica nel foggiano per la foto, rimbalzata su Fb, della vicesindaca di San Giovanni Rotondo, Nunzia Canistro, mentre ai fornelli in cucina indossa un grembiule con l'immagine di Mussolini. L'Anpi ...