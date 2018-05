San Francisco | la libreria City Lights e altri luoghi imperdibili

Facebook apre una nuova mega sede a San Francisco : nuova mega sede di Facebook negli Usa: il colosso ha firmato un contratto di affitto per la nuova sede a Park Tower a San Francisco. Il nuovo quartier generale californiano è di 43 piani, lo spazio ...

Michelangelo Antonioni a San Francisco e tour in Nord America Regno Unito : Il 2017 ha visto tutto il mondo rendere omaggio all'opera di Michelangelo Antonioni nel decimo anno dalla scomparsa e registrarne la fortissima influenza su cineasti, spettatori, festival, cinefili, ...

Cinque alternative per un tour a San Francisco : Con il Segway - Questi super-scooter "in piedi" sono un ottimo modo per girare a San Francisco. City Segway tours of San Francisco offre diverse opzioni di tour che ti portano attraverso i numerosi ...

San Francisco - è allarme scooter elettrici a noleggio. Occupano troppo spazio : Mentre la realtà del car-sharing italiano lotta tra grosse perdite degli operatori e problemi di vandalismo, in altri Paesi lo stesso fenomeno ha preso forza in misura così capillare ed articolata da iniziare a porre problemi di altra natura. Parliamo di StatiUniti e in special modo dell’area di San Francisco, dove lo sviluppo del noleggio in condivisione degli scooter elettrici – in realtà più vicini all’essenza del monopattino che a quella del ...

San Francisco - spari davanti alla sede di YouTube : spari nei pressi della sede di YouTube a San Bruno, California. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico.

Terna : in cerca di partnership in Usa - presto un ufficio a San Francisco : C'è da dire che questa è un'economia guidata prevalentemente dal settore privato perché investimenti infrastrutturali grandi non ne abbiamo fatti ultimamente. Quello potrebbe essere un upside". ...

La guerra di San Francisco : caccia aperta alle pellicce : ... Katy Tang, il supervisore che ha redatto la legislazione.'La mia speranza è di inviare un messaggio forte al resto del mondo. Sono uno strenuo difensore dei diritti degli animali e, mentre sono in ...

San Francisco. Non si possono più comprare pellicce : Esultano gli animalisti della California. A San Francisco entra in vigore il divieto di vendita delle pellicce e di tutti i

San Francisco : stop vendita pellicce : 3.29 San Francisco dice basta alla vendita delle pellicce e a tutti i capi di abbigliamento fatti con pelliccia animale, diventando la più grande città degli Stati Uniti a istituire il divieto. Il bando è stato approvato all'unanimità dalle autorità cittadine ed entrerà in vigore nel gennaio del 2019. In California il divieto già vige nelle città di Berkeley e West Hollywood.