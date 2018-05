San Carlo | un bilancio più che positivo

Cecilia Bartoli torna alla Scala : tre opere barocche in collaborazione con il San Carlo : Cecilia Bartoli torna alla Scala e già questa è una notizia. Perché è il mezzosoprano più famoso del mondo e perché all'ultimo concerto , che apriva la stagione della Filarmonica nel 2012, venne giù ...

Napoli impazzisce per Carlo Ancelotti - a San Gregorio Armeno è già pronta la statuina per il presepe [FOTO] : 1/5 ...

Il Premio Serao al Teatro San Carlo - una vita da orchestra : Dalle atmosfere un po' scanzonate di 'My fair lady' al dramma della dark Lady di Shostakovic passando per Rota, la sinfonia delle Alpi di Strauss e i tamburi di Avitabile. E in prima fila ci sono ...

Teatro San Carlo - i tre Soprani cantano per la Serao : Tre Soprani campani, tre voci mai ascoltate tutte insieme fino ad ora. Rosa Feola, Carmen Giannattasio e Maria Grazia Schiavo sono le protagoniste musicali della serata del Premio Serao al San Carlo, ...

Peppino Di Capri - doppia data al San Carlo per 60 anni di musica : A grande richiesta, Peppino di Capri raddoppia al San Carlo di Napoli con un concerto anche il 9 giugno, dopo il sold out della serata di lunedì prossimo. Obiettivo, festeggiare insieme a tutto il suo ...

Viaggio nella bellezza : storia e arte al San Carlo : ... che proporrà un Viaggio immaginifico nella storia dell'istituzione, attraverso volti, opere d'arte, richiami al passato dei luoghi, declinati in un linguaggio legato alla scienza dell'astronomia, ...

'Troppi diritti' - il libro di Barbano al San Carlo : Barbano chiama una causa l'attualità politica per spiegare perché troppi diritti fanno male. 'Il modo in cui vengono interpretati questi due mesi di trattativa con i diritti svincolati da una ...

?Troppi diritti? - Barbano presenta il libro venerdì al Teatro San Carlo : Da Scampia al Teatro San Carlo con al centro del dibattito i diritti. Dopo il lancio del progetto per lo sviluppo delle periferie napoletane venerdì prossimo, 18 maggio, alle 17 «Il...

'Troppi diritti' - Barbano presenta il libro venerdì al Teatro San Carlo : Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. È ciò che si definisce dirittismo, malattia che esibisce ...

Piazza San Carlo - la banda dello spray processata a Torino anche per le rapine all’estero : Per i giudici, la banda si procurò in Italia le confezioni dello spray urticante da utilizzare per commettere le rapine all'estero e in Italia pianificò anche i viaggi, questo è sufficiente per faravalere la giurisdizione italiana anche sulle rapine in Germania e Olanda contestate al gruppo di ragazzi.Continua a leggere

Carlo e il traguardo di 100 donazioni del Sangue : “Non mi sento un eroe” : “Per donare il sangue non bisogna essere dei supereroi, ma semplicemente persone di buona volontà in buona salute. Donare è una soddisfazione, hai la sensazione di aver fatto per qualcuno qualcosa che non eri obbligato a fare. Ti costa una mezz’ora del tuo tempo e sei consapevole che è un gesto che serve, che del sangue se ne farà buon uso”. Sono le parole di Carlo Mantelli, 73 anni che ha superato il traguardo delle 100 ...

Tifosi Juve in festa a piazza San Carlo : ANSA, - TORINO, 14 MAG - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I Tifosi bianconeri -poche ...

Juventus - i tifosi tornano a far festa in piazza San Carlo : TORINO - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si ...

Napoli e Carlo Ancelotti : contatto/ De Laurentiis programma l’incontro : il 21 maggio a San Siro : Napoli e Carlo Ancelotti: contatto. De Laurentiis programma l’incontro: il 21 maggio a San Siro i due si vedranno in occasione della partita di addio di Andrea Pirlo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:47:00 GMT)