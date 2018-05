: Samsung ha violato brevetti di Apple: Samsung ha violato brevetti di Apple ... brevetti e delle caratteristiche del… - TutelaMarchio : Samsung ha violato brevetti di Apple: Samsung ha violato brevetti di Apple ... brevetti e delle caratteristiche del… - BNews_It : Samsung ha violato brevetti di Apple - NotizieIN : Samsung ha violato brevetti di Apple -

dovrà dare ad533 mln di dollari per violazione die delle caratteristiche dell'I-Phone a conclusione di un contenzioso suirisalente a sette anni. Lo ha deciso una giuria federale che ha aggiunto 5mln di danni per una coppia di funzioni brevettate. Il caso è ora rinviato al tribunale distrettuale in seguito a una decisione della Corte Suprema che ha rivisitato un precedente indennizzo di 400mln di dollari per danni.(Di venerdì 25 maggio 2018)