Samsung ha copiato il design dell’iPhone | risarcimento per 539 milioni di dollari a Apple

‘iPhone copiato’ - Samsung dovrà risarcire Apple : Roma, 25 mag. (AdnKronos/Dpa) – Samsung dovrà pagare 539 milioni di dollari ad Apple per aver violato alcuni brevetti dell’iPhone. Lo ha stabilito la Corte Federale statunitense. La cifra stabilita dai giudici fa parte della maxi multa inflitta nel 2012 alla compagnia coreana, pari a 1,05 miliardi di dollari, e della quale 399 milioni sono in fase di revisione. Nel frattempo, però, i giudici hanno stabilito violazioni per altri 140 ...