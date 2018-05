Samsung Galaxy Wide 3 ufficiale | ma probabilmente non lo vedremo da noi

Duplice promozione Vodafone mostruosa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dal 24 maggio : Fa davvero impressione la nuovissima promozione Vodafone ufficializzata proprio in queste ore per parte della propria utenza che potrebbe essere interessata all'acquisto di un Samsung Galaxy S9, o in alternativa di un Samsung Galaxy S9 Plus. Secondo quanto riportato dai pochi utenti fortunati che hanno ricevuto l'apposito SMS, in questi giorni sarà possibile assicurarsi uno dei due smartphone Android a prezzi davvero vantaggiosi, considerando ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di maggio per Galaxy A6 - Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus : Oggi sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di maggio per Galaxy A6, Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio : Honor 10 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 24 maggio sono: Honor 10, Huawei P20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio: Honor 10, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Via al volantino Trony con Samsung Galaxy S9 - S8 e Honor 10 a prezzo con buono sconto : Scatta ufficialmente oggi 24 maggio un volantino Trony davvero interessante per chi intende acquistare uno smartphone Android di fascia alta, a partire da modelli molto ambiti come i vari Samsung Galaxy S9, Galaxy S8, fino ad arrivare al recentissimo Honor 10. Dopo le offerte online che hanno avuto discreto successo ad inizio mese, la notizia del volantino ha fatto rapidamente il giro dei social, grazie anche ad un buono sconto associato ...

Vodafone offre Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a 329 e 449 euro - ma non a tutti : Vodafone propone ad alcuni clienti Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a prezzi veramente incredibili: 329 euro per il primo e 449 per il secondo, con un vincolo di 30 rate, niente anticipo e 2 GB al mese in regalo. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a 329 e 449 euro, ma non a tutti proviene da TuttoAndroid.

Attenzione al Samsung Galaxy S8 ed alla fotocamera con l’aggiornamento di maggio : Comincia a sbloccarsi una volta per tutte la situazione relativa al Samsung Galaxy S8 in queste ore, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento di maggio tanto atteso dal pubblico italiano. Sebbene il pacchetto software ufficialmente non risulti ancora disponibile qui da noi, dove gli ultimi segnali di vita del produttore risalgono alla patch di aprile dedicata ai modelli marchiati Tre (come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine), fa ...

Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji : Tra le novità introdotte con il Samsung Galaxy S9 dal produttore coreano troviamo anche le funzionalità legate a Samsung AR Emoji, che ora si arricchisce L'articolo Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Testare uno degli smartphone più desiderati e attesi dell’anno è sempre un piacere incredibile, soprattutto perché ci permette di capire quali siano i passi in avanti fatti, nel giro di soli 12 mesi, dalla presentazione del precedente modello e rispetto ai suoi attuali concorrenti. Come sempre, per il nuovo modello di punta di casa Samsung, […] Recensione Samsung Galaxy S9+

Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : Testare uno degli smartphone più desiderati e attesi dell’anno è sempre un piacere incredibile, soprattutto perché ci permette di capire quali siano i passi in avanti fatti, nel giro di soli 12 mesi, dalla presentazione del precedente modello e rispetto ai suoi attuali concorrenti. Come sempre, per il nuovo modello di punta di casa Samsung, […] Recensione Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di maggio 2018 : Samsung inizia a rilasciare le patch di sicurezza di maggio 2018 per i suoi smartphone Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ partendo dalla Germania. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale alla patch di maggio per Samsung Galaxy S9 il 23 maggio : le ultime dall’Europa : Continua la calda settimana per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 in questi mesi, dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri per quanto concerne i tempi di uscita di Android Oreo 8.1 che prontamente vi abbiamo riportato. La notizia di oggi si riferisce ad un progetto software più a breve termine, considerando che stiamo parlando della patch di maggio attesa da un po' di tempo per provare a rendere ...

Ecco come migliorare la fotocamera di Samsung Galaxy S9 - grazie a un membro di XDA : Gli ultimi smartphone top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S9 e S9+, hanno una peculiarità relativa al comparto fotografica che li rende unici nel mercato: stiamo parlando dell'apertura variabile del loro obiettivo. Ora, grazie a un membro di XDA, saremo in grado di sfruttare appieno le potenzialità del nostro smartphone Samsung! L'articolo Ecco come migliorare la fotocamera di Samsung Galaxy S9, grazie a un membro di XDA proviene da ...

Ad un passo dall’aggiornamento Oreo 8.1 per Samsung Galaxy S9 : nuovi indizi online : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per gli utenti che in questo 2018 si sono lasciati sedurre dal Samsung Galaxy S9 o dal Galaxy S9 Plus. Al dì là dei rumors riguardanti le nuove versioni cromatiche che stanno per fare il loro esordio sul mercato, così come vi abbiamo riportato non molto tempo fa su queste pagine, oggi 22 maggio tocca necessariamente fare il punto della situazione per quanto concerne l'arrivo sulla scena ...

Protetto : Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo Protetto. Protetto: Recensione Samsung Galaxy S9 Plus