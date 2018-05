Samsung e Apple | continua la ' guerra dei brevetti'

Samsung dovrà dare ad Apple 533 milioni di dollari : Maxi sanzione per Samsung. L’azienda dovrà dare ad Apple 533 milioni di dollari per violazione di brevetti e delle caratteristiche

Samsung ha violato brevetti di Apple : 0.35 Samsung dovrà dare ad Apple 533 mln di dollari per violazione di brevetti e delle caratteristiche dell'I-Phone a conclusione di un contenzioso sui brevetti risalente a sette anni. Lo ha deciso una giuria federale che ha aggiunto 5mln di danni per una coppia di funzioni brevettate. Il caso è ora rinviato al tribunale distrettuale in seguito a una decisione della Corte Suprema che ha rivisitato un precedente indennizzo di 400mln di dollari ...

Xiaomi minaccia l'egemonia di Apple e Samsung? : Xiaomi Inc. è il nome della compagnia cinese fondata a Beimao (Pechino) nel 2010 dall' imprenditore Lei Jun, considerato uno dei più grandi uomini d' affari degli ultimi tempi. In soli 8 anni ha fatto decollare il valore della sua azienda raggiungendo i 45 miliardi di dollari, accrescendo il suo patrimonio personale fino a toccare i 13 miliardi di dollari, tanto da essere inserito nel Giugno del 2015 all' 87° posto tra i miliardari ...

Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Samsung si fa beffa di Apple e del rallentamento di iPhone 6 - perché? : Samsung si prende gioco di Apple e dei proprietari di iPhone 6, perché? Il motivo è ovvio, effettuare l’upgrade ad un modello attuale, naturalmente il Galaxy S9, molto più veloce dell’iPhone soggetto a depotenziamento in conseguenza al degrado della batteria. Galaxy S9 è il più veloce (per Samsung) È scoppiato un caso iPhone 6 relativo alla riduzione della capacità della batteria. Le batterie degradano e i vecchi iPhone rallentano ...

Scontro sui brevetti - Apple e Samsung di nuovo in tribunale : (Foto: Getty Images) Non finisce la diatriba legale tra Apple e Samsung. I due giganti tech sono tornati uno di fronte all’altro in tribunale. Sono passati sette anni dalla prima volta in cui le aziende si sono fronteggiate in una causa, ossia da quando Steve Jobs accusò l’azienda sudcoreana di aver copiato l’iPhone. Ora, come riferisce la Bbc, i principali produttori di smartphone al mondo si troveranno di nuovo di fronte in un’aula ...

Da spavento Huawei in Italia : recuperate quote smartphone Samsung e Apple impensabili : Fanno davvero paura le statistiche condivise in queste ore da una fonte più che attendibile come Canalys, almeno stando alle informazioni che posso fornirvi oggi 10 maggio relativamente al mercato smartphone, con un focus specifico su brand come Huawei e Samsung. Senza tuttavia dimenticare Apple, visto che la crescita di un marchio per forza di cose è sempre accompagnata da un calo riguardante le altre aziende che operano in uno specifico ...

classifica smartphone piu venduti huawei apple Samsung : Nel primo trimestre 2018, le vendite di Huawei in Europa sono cresciute del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quelle di Samsung e Apple, invece, sono calate rispettivamente del 15,4 e del 5,1%. Lo afferma un rapporto di Canalys, che così certifica un nuovo equilibrio sul mercato degli smartphone: Huawei resta terzo produttore, ma i due leader non sono più così lontani. Guardando alle quote di mercato europeo, in ...

Xiaomi in Borsa sfida Apple e Samsung : C'è un nuovo concorrente per Apple e Samsung pronto a sbarcare in Borsa a Hong Kong. Si tratta di Xiaomi, che è un produttore cinese di smartphone come Huawei e Zte. Xiaomi fa le cose in grande, tanto ...

Samsung (finalmente) pareggia Apple - ma il merito non è degli smartphone : lunga vita ai semiconduttori : Finalmente ce l'ha fatta Samsung a chiudere il gap in redditività nei confronti degli acerrimi rivali di Apple. A certificarlo i dati relativi al Q1 2018 L'articolo Samsung (finalmente) pareggia Apple, ma il merito non è degli smartphone: lunga vita ai semiconduttori proviene da TuttoAndroid.