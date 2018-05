Salvini | Sono davvero arrabbiato | e Di Maio gli mette il like

blogo

: 'Non sto qui a disquisire di curriculum, ma a me preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha mai amministrato… - pdnetwork : 'Non sto qui a disquisire di curriculum, ma a me preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha mai amministrato… - sebmessina1 : Mossa decisiva. Domani Mattarella di sicuro convocherà Conte e gli dirà: “Sono costernato, non volevo far arrabbiar… - Agenzia_Ansa : Conte al Colle senza la lista, è scontro su Savona. Ira della Lega. Salvini: 'Sono davvero arrabbiato' - -

(Di venerdì 25 maggio 2018) La politica viaggia anche sui social, si sa. Ormai Facebook e Twitteri principali canali attraverso cui seguire i leader dei partiti, che li usano per le comunicazioni ufficiali e anche per qualche sfogo. Questa sera, intorno alle 21, Matteoha scritto solo una frase: "" e tra le migliaia dic'è anche quello di Luigi Di.Oggi Dihanno lavorato in mattinata con il Premier incaricato Giuseppe Conte sulla lista dei ministri, lista che, a quanto pare, non è ancora pronta. Infatti l'"avvocato degli italiani" in serata è andato al Quirinale, ma non ufficialmente: ha avuto un incontro informale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto della situazione. Molto probabilmente hanno discusso dei ministri e sembra che il nodo sia ancora la nomina di Paolo Savona come ministro dell'Economia.Lega e MoVimento ...