Salvini | Sono davvero arrabbiato

Conte al Colle - resta nodo Savona. Salvini su Fb : sono arrabbiato. Di Maio mette like : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Jacopo Fo benedice il governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...

Ora Freccero tifa Salvini : "Sono diventato patriota e sovranista" : 'È iniziato il cambiamento. E sono diventato patriota, per abbattere la Germania. Sono diventato patriota e sovranista. Dobbiamo prenderci la rivincita su questa Germania che ha dominato. Per questo ...

Savona e Conte - cosa ci trovano Salvini e Di Maio? Sono uomini dell’establishment : A quanto mi è dato di sapere, nell’attuale ricostruzione della lunga vita di relazione del professor Paolo Savona – ad oggi ancora in corsa per una poltrona ministeriale in quota Matteo Salvini – resta tuttora aperto un piccolo buco nero, che va dal 1976 al 1980. Infatti, questo quadriennio corrisponde al periodo in cui il noto personaggio ricoprì la carica di direttore generale della Confindustria; alla corte di Guido Carli, che se ...

Contratto di governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio, a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere